Людей из села не выпускали: российский бомбардировщик снова "уронил" бомбу на Белгородщину
11 мая 2024, 23:21Читати новину українською
Российский бомбардировщик снова "уронил" бомбу на территорию своей же страны. Не долетев до Украины, бомба упала на территории Белгородской области.
Российские СМИ сообщили, что бомба упала на село Стрелецкое Белгородского района.
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Село, на которое упала бомба, закрыли
Инцидент произошел еще 10 мая. По словам местных жителей, упала или ФАБ, или КАБ – пока точно неизвестно. Авиабомбу обнаружили в поле вблизи домов на Охотничьей улице.
Российские власти закрыли село и не впускали людей на въезд или выезд. Никакой эвакуации там также не проводили. О последствиях инцидента подробностей пока нет.
В России регулярно падают их же бомбы
- Ранее ФАБ-500 упал на дом в Белгороде, в результате чего пострадали семь человек, 42 дома и 12 автомобилей. Губернатор Белгородской области назвал падение домой российской авиабомбы просто "взрывом".
- Также накануне российские бомбардировщики "впустили" бомбу на село Крутой Лог в Белгородском районе.
- Один из немногих случаев, когда Россия признала, что случилось – "сход боеприпаса" на Белгород 20 апреля, в результате чего пострадали 2 человека. Местные власти назвали это "технической ошибкой".
- Отметим, что только в марте – апреле 2024 года над Белгородской областью российские самолеты "впустили" не менее 20 боеприпасов.
- 18 февраля 2024 года российский самолет тоже сбросил ФАБ-250 в селе Солоти Белгородской области. Тогда местные власти эвакуировали около 150 жителей, а российскую авиабомбу ликвидировали на полигоне.
- В британской разведке отметили, что эти случаи указывают на непрерывную неспособность России успешно применять боеприпасы по определенным целям. Они также отметили, что такие ошибки приводят к разрушительным и летальным последствиям для российского населения.