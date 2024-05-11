Людей из села не выпускали: российский бомбардировщик снова "уронил" бомбу на Белгородщину

Российский бомбардировщик снова "уронил" бомбу на территорию своей же страны. Не долетев до Украины, бомба упала на территории Белгородской области.

Российские СМИ сообщили, что бомба упала на село Стрелецкое Белгородского района.

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Село, на которое упала бомба, закрыли

Инцидент произошел еще 10 мая. По словам местных жителей, упала или ФАБ, или КАБ – пока точно неизвестно. Авиабомбу обнаружили в поле вблизи домов на Охотничьей улице.

Российские власти закрыли село и не впускали людей на въезд или выезд. Никакой эвакуации там также не проводили. О последствиях инцидента подробностей пока нет.

В России регулярно падают их же бомбы