В Литве упала российская "Гербера": страна не имеет доказательств, что дрон из Беларуси запустили намеренно

В четверг, 10 июля, Россия снова атаковала Украину ударными беспилотниками. Одна из воздушных целей через Беларусь залетела на территорию Литвы.

Инцидент прокомментировали в литовском министерстве национальной обороны. Руководительницу ведомства Довиле Шакалене цитирует LRT, передает 24 Канал.

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Что известно о дроне в Литве?

Прежде всего Шакалене подтвердила, что на территории Литвы упал именно беспилотник "Гербера". Однако пока отсутствуют доказательства того, что россияне запустили его намеренно.

Использование такого беспилотника может быть разным, и мы выясняем, с какой целью это было сделано,

– заявила она.

Напомним, инцидент произошел около 11:30. На фоне угрозы военно-воздушные силы перевели дежурные истребители НАТО из учебного режима в боевой, однако боевую задачу отменили сразу после падения дрона.

По данным литовских пограничников, "похожий на самолет самодельный летательный аппарат" был изготовлен из фанеры и пенопласта. К слову, Россия активно использует "Герберы" для того, чтобы запутать украинскую ПВО.