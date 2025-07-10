Інцидент прокоментували в литовському міністерстві національної оборони. Очільницю відомства Довілє Шакалєнє цитує LRT, передає 24 Канал.

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Що відомо про дрон у Литві?

Насамперед Шакалєнє підтвердила, що на території Литви впав саме безпілотник "Гербера". Однак наразі відсутні докази того, що росіяни запустили його навмисно.

Використання такого безпілотника може бути різним, і ми з'ясовуємо, з якою метою це було зроблено,

– заявила вона.

Нагадаємо, інцидент стався близько 11:30. На тлі загрози військово-повітряні сили перевели чергові винищувачі НАТО з навчального режиму в бойовий, однак бойове завдання скасували одразу після падіння дрона.

За даними литовських прикордонників, "схожий на літак саморобний літальний апарат" був виготовлений з фанери та пінопласту. До слова, Росія активно використовує "Гербери" для того, щоб заплутати українську ППО.