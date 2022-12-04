"Комуняку на гілляку": на войне в Украине ликвидировали российского депутата от КПРФ

На войне в Украине стал так называемым "хорошим русским" еще один депутат из России. На фронте был ликвидирован российский депутат-коммунист Сергей Голиков.

Голиков был депутатом Решетовского сельсовета Кочковского района Новосибирской области от КПРФ. Местная администрация подтвердила его гибель, пишет 24 канал.

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Депутат от КПРФ отправился на фронт добровольцем

По данным сельсовета, 37-летний Голиков погиб 27 ноября. При каких обстоятельствах ликвидировали российского оккупанта – не сообщается. Так же неизвестно, где именно воевал захватчик.

Известно, что он в мае 2022 года отправился добровольцем на войну в Украине. Голикова похоронят в Сургуте, у него остались жена и двое детей.

В то же время, от самого коммуниста не осталось ничего, кроме записи реестра о выборах и пустых профилей в соцсетях. Нет даже фотографий Голикова.

Сообщается, что это уже второй муниципальный депутат из Новосибирской области, погибший в Украине.

В начале ноября стало известно о смерти депутата Мамоновского сельсовета Дмитрия Шмакова (ЛДПР). В августе 2022 года он уехал на войну добровольцем.

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