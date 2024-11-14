Российский десант прорвался в Купянск, но врагу закрепиться не удалось – МВА

DeepState сообщали, что 13 ноября российский десант прорвался в Купянск Харьковской области. Врага удалось выбить, он не закрепился.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Купянской городской военной администрации Андрея Беседина, которого цитирует "Думка".

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Какая сейчас ситуация в Купянске

Андрей Беседин отметил, что российскому десанту, который днем ранее прорвался на левобережную часть Купянска, закрепиться не удалось.

На вопрос, удалось ли обезвредить группу оккупантов, которая разбежалась по домам, начальник МВА ответил: "Уничтожили".

По словам Беседина, ситуация в городе Купянск по состоянию на утро 14 ноября контролируемая. Такую же информацию сообщил и глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

По состоянию на сейчас по Купянску – информация о том, что враг закрепился в городе не соответствует действительности. Была соответствующая попытка врага, но россиян уничтожили. По состоянию на утро, ситуация контролируется Силами обороны,

– сказал Коваленко.

Заметим, DeepState писали, что в среду две колонны российской техники выдвинулись из района Лимана Первого в Купянск. Отмечалось, что одному из бронетранспортеров удалось беспрепятственно доехать в район улицы Сватовская, а после выезда на улицу Некрасова был поражен. После этого из МТ-ЛБ высыпалось с полтора десятка российских солдат, которые разбежались по домам. Еще один танк удалось подбить на этой же улице севернее.

Специалисты объяснили, что оккупанты знают о своем успехе, поэтому пытались уже выслать подкрепление, которое поразили наши силы.