Дошли бы и до Белгорода, – повстанцы подытожили основные достижения рейда по России

На территории Белгородской области с 22 по 23 мая бойцы Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" захватили несколько населенных пунктов, как они заявили, с целью уничтожения путинского режима. Из Белгородщины повстанцы вышли утром 23 мая, активная фаза их акции завершилась.

Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко пообщалась с бойцами Российского добровольческого корпуса и легионом "Свобода России". Они рассказали, какие главные цели достигли и предупредили о новых сюрпризах для кремлевской верхушки.

Подробнее "Увольнение" городов, контроль над частью региона: все, что происходит на Белгородщине

По сообщениям бойцов, они могли контролировать около 42 квадратных километров русской территории.

Цели партизан

В первую очередь бойцы РДК хотели показать россиянам, насколько российская граница незащищена. Власти обманывают россиян заверяя об их безопасности, вместо этого деньги, которые должны были идти на защиту и охрану, выделяются не пойми куда.

Также оппозиционные силы ясно продемонстрировали Кремлю, что Россия будет освобождена от диктатуры. Бойцы рассказали, что могли подойти даже к Белгороду и захватить его, ведь не встретили особого сопротивления, а то сопротивление, которое было, они бы сломали. Однако пока, чтобы контролировать эту территорию, у повстанцев не хватает техники.

Бойцы подчеркнули, что до выхода за украинскую границу они координируют действия с украинскими военными, после выхода – это исключительно их действия, их решения, и они несут за них полную ответственность.

Результаты операции на Белгородщине: смотреть видео

Власть оказалась бессильной

В результате захвата контрольно-пропускного пункта Грайворон представители Российского добровольческого корпуса затрофеили значительное количество боевой техники, в частности БТР-82, стрелковое оружие, одного пленного и документы.

Несмотря окончание локальной акции на Белгородщине, военные заверили, что подобные бунты будут продолжаться на разных территориях страны-агрессорки. По их словам, освобождена будет и Москва, и Хабаровск. Ведь у оппозиционных сил есть поддержка, внутри России их поддерживают волонтеры, бизнес и т.д. А когда те находились на русских территориях, получали в свои чат-боты вопросы о возможности присоединиться к движению сопротивления.

В очередной раз, когда мы переходим границу России, видим, что военное руководство к таким вещам совершенно не готово. Они долго рассказывали о том, что укрепляют границу, тратят миллиарды, "зубы дракона", супер наблюдение, когда доходит до дела – ничего не происходит.

– сообщил командир ДРК White Rex.

По его словам, для бойцов это проба сил, ведь пока у них нет достаточной техники, быть контролировать масштабные территории.

Российский добровольческий корпус отмечает, что местное население России не должно бояться их, для них угрозы нет, более того, они могут присоединяться к движению сопротивления.

"Освобождение" России

Для многих повстанцев отправной точкой присоединиться к движению стали именно безжалостные обстрелы Мариуполя. Они настаивают на том, что сначала следует освободить территорию Украины от агрессора, а затем и территорию России.

Все структуры используются для хищения денег. После периода люстрации новые власти должны прийти через выборы. Если сейчас убрать Путина и заново провести выборы ничего не изменится. Нужно полностью разрушить всю путинскую систему управления, коррумпированных силовиков, криминал и позволить народу управлять самим собой. Через несколько лет, если постараться, можно справиться,

– убежден Цезарь, заместитель командира легиона "Свобода России".