Очередное нарушение "перемирия": в Херсоне дрон атаковал машину работника горсовета

Вражеские войска продолжают обстреливать города Украины, несмотря на действие объявленного "перемирия". Так, утром 10 мая под ударом оказался Херсон.

Там российский дрон атаковал машину сотрудника горсовета. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Ярослав Шанько.

Что известно об ударе по авто работника горсовета в Херсоне?

Отмечается, что инцидент произошел около 8:40 утра в Корабельном районе города. Вражеский беспилотник попал по машине 53-летнего работника Херсонского городского совета.

В результате атаки мужчина получил минно-взрывную травму и ранение бедра. Его госпитализировали, за его состоянием следят врачи.

Кстати, ранее херсонский журналист Сергей Никитенко отмечал, что наибольшую опасность для города представляют именно FPV-дроны. Для борьбы с ними используют антидронные сетки и мобильные группы ПВО, однако беспилотники все чаще долетают даже до районов, которые ранее считались относительно безопасными.

Это уже далеко не впервые, когда враг бьет дронами по транспорту: какими были предыдущие случаи?

Подобные инциденты в украинских городах фиксируют едва ли не ежедневно. В частности, 9 мая в Пологовском районе Запорожской области российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. В результате атаки водитель погиб на месте, еще два человека получили ранения и были госпитализированы.

Накануне, 7 мая, российские войска продолжили обстрелы Днепропетровщины. Под удар попал автомобиль энергетиков, которые направлялись на восстановление поврежденной инфраструктуры.

Также российский FPV-дрон атаковал служебную машину полиции в городе Белополье. Из-за взрыва двое правоохранителей получили тяжелые травмы.

Какова ситуация в Херсоне?

Местные жители и журналисты отмечают, что ситуация в Херсоне в последнее время существенно ухудшилась. Российские FPV-дроны атакуют людей прямо на улицах и даже возле жилых домов. Несмотря на постоянную опасность, в некоторых районах города все еще работают рынки и кафе

Из-за резкого обострения ситуации с безопасностью в городе временно остановили движение троллейбусов. Город находится под постоянными атаками российских беспилотников. В частности, 2 мая российские дроны дважды атаковали маршрутные автобусы в Херсоне. Во время одного из ударов в Центральном районе города пострадал водитель автобуса.

Журналистка из Херсона Евгения Вирлич в эфире 24 Канала заявляла, что усилилось и дистанционное минирование города, к тому же оккупанты разбрасывают малозаметные мины-"пряники".