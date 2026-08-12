Россияне атаковали автобус с людьми в Запорожье: есть пострадавший

Российские военные продолжают атаковать гражданских. Так, вражеский дрон попал по автобусу с людьми в Запорожье.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, вражеский беспилотник попал в автобус одного из местных предприятий.

Что известно об ударе по автобусу?

Инцидент произошел непосредственно на автодороге недалеко от села Украинка в Запорожском районе.

В результате вражеской атаки ранения получил 53-летний мужчина. Пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что в прифронтовых регионах оккупанты часто устраивают "сафари" на мирных жителей. Так, недавно мир потрясло видео, где российский беспилотник преследовал 52-летнего продавца на рынке в Херсоне.

Заметим, что ночью Запорожье находилось под атакой российских дронов. Вражеские беспилотники попали по торговому центру "Эпицентр", расположенному в одном из спальных районов города. Вспыхнул масштабный пожар.

В результате ночной российской атаки на Одессу возник пожар в одной из квартир на 5-м этаже 10-этажки. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

На Полтавщине в результате воржих обстрелов возникло возгорание на одном из промышленных предприятий.

Отметим, что ночью враг атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М", противорадиолокационной ракетой Х-31П, управляемыми авиационными ракетами Х-35, а также 138 ударными БПЛА.

Основное направление удара – Сумщина, Одесщина.

По состоянию на 09:00 силы ПВО обезвредили 112 вражеских беспилотников. К сожалению, есть попадание на 16 локациях, а также падение обломков – на 2 локациях.