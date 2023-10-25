Мир меняется: какая ситуация продемонстрировала слабость России

О незаметных результатах. Флот – это проекция военной силы и присутствия возле чужих берегов. Тезис старый и заезженный, но заиграл новыми красками.

Ситуация, демонстрирующая, как Россия теряет свой потенциал

Для Украины, конечно, российский флот представляет угрозу для судоходства.

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Но, например, более полугода назад на одной из встреч гости-аналитики задали вопрос о перспективах российской силовой проекции на Ближнем Востоке после войны в Украине. Предполагая, что Черноморский флот России может "слегка ослабеть".

Сегодня уже есть иллюстрация – война в Израиле. Конечно, туда направляется американский флот и впервые – китайский. А вот присутствия россиян в более или менее приличном составе не ожидают.

Ситуация наглядно демонстрирует, как Россия, увязнув в Украине, теряет потенциал. Азия, особенно Ближний Восток – регионы, где, несомненно, заметят и отметят такое изменение декораций. Сделают выводы. Мир меняется. Но это не значит, что изменился.

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Кремль осознает опасность. Для российского президента Владимира Путина, если невозможна "победа" в видении 2022 года, крайне необходим хотя бы договорняк, который позволит нарисовать "образ победы". Иначе риски краха (и здесь Путин не врал, когда говорил, что война за выживание России – это действительно война за Россию как империю и статус супердержавы).

Так что зима будет сложной. Но процесс продолжается. Пусть и не так быстро, как нам бы этого хотелось.