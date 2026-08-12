Возле Новороссийска затонуло судно длиной 141 метр: о чем молчат россияне

В ночь на 7 августа недалеко от Новороссийска затонуло неизвестное судно. Российские власти умалчивают об инциденте, а в сети россияне ограничиваются лишь упоминанием самого факта затопления.

Об этом сообщили в Exilenova+.

Что известно о затонувшем судне?

По имеющимся данным, судно было затоплено в акватории Черного моря под Новороссийском.

Российское руководство не комментировало инцидент. Причиной этого, по мнению телеграм-канала, мог стать груз, который судно перевозило для российских войск.

На фото указана длина судна – ориентировочно 141 метр. По оценкам Militarnyi, его приблизительная водоизместимость могла составлять около 10 тысяч тонн.

Судно, что затонуло у Новороссийска / Фото Exilenova+

К слову, 11 августа украинские дроны поразили сухогруз "теневого флота" России и другие объекты противника на временно оккупированных территориях. Они ударили по 12 вражеским судам также и в ночь на 8 августа.

Напомним, в ночь на 12 августа Новороссийск и местный морской порт более 9 часов подвергались массированной атаке. В результате, вероятно, были повреждены портовая, нефтяная и зерновая инфраструктура, а также возникли многочисленные пожары.