Про це повідомили у Exilenova+.

Що відомо про затоплене судно?

За наявними даними, судно було затоплене в акваторії Чорного моря під Новоросійськом.

Російське керівництво не коментувало інцидент. Причиною цього, на думку телеграм-каналу, міг стати вантаж, який перевозило судно для російських військ.

На фото вказана довжина судна – орієнтовно 141 метр. За оцінками Militarnyi, його приблизна водотоннажність могла становити близько 10 тисяч тонн.

Судно, що потонуло біля Новоросійська / Фото Exilenova+

До слова, 11 серпня українські дрони уразили суховантаж "тіньового флоту" Росії та інші об'єкти ворога на тимчасово окупованих територіях. Вони вдарили по 12 ворожих суднах також і в ніч проти 8 серпня.

Нагадаємо, у ніч проти 12 серпня Новоросійськ та тамтешній морський порт понад 9 годин був під масованою атакою. Внаслідок цього, ймовірно, пошкоджено портову, нафтову та зернову інфраструктуру, а також виникали численні пожежі.