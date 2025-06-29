Российская армия запустил "Калибры" и "Кинжалы"

Комбинированная массированная атака БпЛА и ракет началась ночью 29 июня. Вражеский флот запустил крылатые ракеты типа "Калибр", также в небо взлетели Миг-31К с "Кинджалами".

Об этом пишут мониторы, Воздушные силы же указывают, что ракеты залетели в наше небо около 2 ночи. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология ночи Ракеты и "Шахеды" массированно атакуют Украину: для каких областей есть угроза

Ракетный обстрел Украины 29 июня: что известно

Ночью 29 июня враг атаковал с воздуха. Сначала он массированно применил ударные дроны-камикадзе, потом запускал с юга баллистику, в том числе на Николаев.

Сообщения о взрывах и работе ПВО были из разных областей Украины. А около 2 ночи стало известно, что флот России запустил "Калибры".

Воздушные силы сообщили в социальных сетях, что крылатые ракеты залетели через Херсонскую область и полетели в сторону Полтавщины.

Примерно в это же время Россия подняла в воздух несколько МиГ-31К и запустила аэробаллистические ракеты типа "Кинжал". По информации Воздушных сил, они полетели в Кременчуг на Полтавщине.

В то же время с этим известно, что в воздухе находятся Ту-95МС.

Воздушная тревога продолжается почти везде, угроза массированного ракетного обстрела актуальна для всех областей.

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