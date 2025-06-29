Про це пишуть монітори, Повітряні сили ж вказують, що ракети залетіли в наше небо близько 2 ночі. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія ночі Ракети та "Шахеди" масовано атакують Україну: для яких областей є загроза

Ракетний обстріл України 29 червня: що відомо

Уночі 26 червня ворог атакував із повітря. Спочатку він масовано застосував ударні дрони-камікадзе, потім запускав з півдня балістику, зокрема на Миколаїв.

Повідомлення про вибухи та роботу ППО були з різних областей України. А близько 2 ночі стало відомо, що флот Росії запустив "Калібри".

Повітряні сили повідомили у соціальних мережах, що крилаті ракети залетіли через Херсонщину та полетіли у бік Полтавщини.

Водночас із цим відомо, що у повітрі перебувають Ту-95МС.

Повітряна тривога триває майже всюди, загроза масованого ракетного обстрілу актуальна для всіх областе.

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