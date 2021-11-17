Российский газ или безопасность Украины: обезумевшего Путина может остановить только сила

Часть западных стран заявила, что готова защищать Украину от вероятной атаки России. Но другая часть – показала, что не готова ссориться с Кремлем.

Даже тех, кто сегодня выступил в реальную поддержку Украины, достаточно, чтобы Путин отступил. США, Британия, Франция и Германия фактически заявили – они готовы защищать всю территорию Украины.

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Ранее западные медиа заявили, что сохраняется высокая вероятность новой атаки Владимира Путина против Украины. То же самое, наконец, подтвердили и в Минобороны Украины.

Угроза Украине

Кроме того, накануне в Пентагоне сообщили о том, что Кремль не остановился и продолжает перемещать свои войска вдоль украинской границы. Представитель ведомства Джон Кирби в очередной раз призвал Москву объяснить свои военные маневры.



Джон Кирби призвал Москву объяснить свои военные маневры / ФотоGetty Images

Здесь можно вспомнить и заявление Блинкена относительно того, что Путин использует миграционный кризис на границе ЕС как дымовую завесу для своей атаки на Украину, и еще массу заявлений. Очевидно, что Кремль действительно может готовиться к чему-то опасному и просто выразить обеспокоенность уже недостаточно.

Если не ответить на агрессию сейчас, она заденет не только Украину, но и, как минимум, Восточную Европу. Поэтому в Британии всерьез заговорили о подготовке к противостоянию с Россией.

Накануне главнокомандующий вооруженными силами Британии Ник Картер заявил, что британцам нужно быть готовыми к войне с Россией, а НАТО следует провести ревизию своих возможностей для такого противостояния.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в унисон заявил, что Европе пора наконец определится на чьей она стороне – НАТО, или России. Он подчеркнул, что Британия всегда будет поддерживать Украину, в том числе и в противостоянии с Россией.

Актуально Придется выбирать между российским газом и поддержкой Украины, – премьер Великобритании

Исходя из постулатов демократии, Джонсон призвал Европу наконец определится и ответить честно – ей важен российский газ или безопасность Украины?

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Новые союзы

В том же обращении премьер Великобритании акцентировал, что современный мир требует создания новых альянсов – как политических, так и оборонных. Британия готова занять в их формировании ключевое место.

Украине не стоит надеяться лишь на НАТО. Украине стоит развивать более локальные альянсы.

В этом контексте, после консультаций США, появилось весьма неожиданно совместное заявление Германии и Франции. Министры иностранных дел обеих стран заявили, что России следует поубавить пыл, а Украине – ни в коем случае не поддаваться на провокацию и сохранять сдержанность.

На этом Франция не остановилась – президент Эммануэль Макрон больше часа говорил по телефону с Владимиром Путиным. В разговоре обсудили миграционный и газовый кризисы, а также войска на границе Украины и войну на Донбассе.

По мигрантам и газу, Макрону якобы удалось убедить Путина и тот пообещал снизить эскалацию. Но по вопросам войск на украинской границе и войны на Донбассе, глава Кремля снова завел свою старую пропагандистскую пластинку.



Эммануэль Макрон больше часа говорил по телефону с Владимиром Путиным / ФотоGetty Images

Путин заявил, что Украина якобы всячески пытается сорвать минские договоренности, в частности, применением на Донбассе беспилотника Bayraktar. Хотя именно он нарушает Минские соглашения:

когда подписывает указ об упрощении торговых отношений с оккупированными территориями Донбасса;

и сближает эти территории с Кремлем.

Но Макрон заявил, что Франция берет на себя обязательство защитить всю территорию Украины от агрессии России.

На такое заявление президент решился после достаточно дружественной встречи с Байденом, а также консультации госсекретаря США и министра иностранных дел Франции накануне телефонного разговора с Путиным.

Очевидно, что Вашингтон прямо сейчас прощупывает каждую из стран-союзниц, чтобы выжать из них заявления об активной поддержке Украины.

Такое давление на союзников – это, в том числе и заслуга украинского МИД. Ведь именно с визита Кулебы в США, началась активная информационная работа Белого дома с ЕС.

Накануне заседания Совета министров иностранных дел ЕС, 14 ноября, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал верховному представителю ЕС Жозепу Боррелю о ситуации на Донбассе и напряжении у российско-украинской границы.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, именно позиция сильнейших игроков Запада в отношении российской агрессии сдерживает Кремль от нападения.

Укрепление обороны Украины

На заявлениях всё не ограничивается. Параллельно с публичными спичами, западные союзники работают и над укреплением обороны Украины.

Новый министр обороны Украины Алексей Резников отправится в Вашингтон на встречу со своим американским коллегой Ллойдом Остином, чтобы обсудить региональную безопасность. США как никогда интегрированы в оборону Украины.



Алексей Резников отправится в Вашингтон на встречу с Ллойдом Остином / Фото 24 канала

Если сейчас отдельным союзникам Украины еще удается сдерживать нападение Путина политическими инструментами, то может прийти время, когда ни дипломатия, ни политика больше не помогут.

Заявления Британии и Франции о готовности защищать наши границы – это уже большое достижение. Остается лишь испытать эти стремления на деле, ведь окончательно Путина сможет остановить только сила.

В противном случае Россия сорвется с цепи и может привести к катастрофе. Первые посылы к этому Кремль уже делает – в Пентагоне заявили, что безумная Россия провела испытания противоспутникового оружия, способного наносить удары по космическим объектам.



Россия провела испытания противоспутникового оружия / Фото NASA

В рамках испытания Кремль сбил в космосе один из своих старых спутников. И всё бы ничего, но на низкой околоземной орбите образовалось поле обломков того самого спутника, состоящее как минимум из 1500 отдельных фрагментов.

Это поле мусора теперь угрожает другим спутникам и, возможно, даже пилотируемым космическим операциям. Международная космическая станция может врезаться в обломки и на этом миссия космонавтов закончится.

В Госдепе США сообщили, что 15 ноября Россия без уведомления уничтожила советский аппарат "Космос-1408" на низкой околоземной орбите. Такие действия угрожают устойчивости космического пространства и служат сигналом западному миру.

Беспредел в космосе, по мнению экспертов – это сигнал Москвы Вашингтону, что она готова даже на атаки против американских космических объектов, если её сильно прижмут.

Поэтому, Запад просто обязан показать наконец Кремлю настоящую силу, способную остановить обезумевшего диктатора Путина.