Олаф Шольц заявил, что россия является ненадежным поставщиком газа. Чтобы это признать канцлеру Германии понадобилось 150 дней полномасштабной войны, которую россия цинично ведет против Украины.

Соответствующее заявление Олаф Шольц озвучил 23 июля. Перед этим Германия жаловалась из-за невозможности перезимовать без российского газа.

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Шольц только сейчас признал россию ненадежным поставщиком газа

Олаф Шольц отказал россии в запуске "Северного потока-2", который москва хотела запустить якобы для того, чтобы возобновить полномасштабные поставки газа в Германию.

Пропускная способность газопроводов "Северный поток-1", "Ямал" и через Украину достаточна для выполнения россией своих обязательств по поставке,

– объяснил Шольц.

Политик также добавил, что эмбарго на поставку российского газа не существует, однако технические причины уменьшения поставок были выдвинуты только кремлем. Олаф Шольц назвал:

заявления россии о сокращении поставок газа по техническим причинам – неубедительными;

россию – опасным поставщиком газа.

"Надежнее, чем сегодня, не будет. Нельзя полагаться на что-либо, если контракт не выполняется, хотя его уже пять раз подписывали", – объяснил немецкий канцлер.

Добавил, что именно поэтому Германия решила перестраховаться. Поэтому страна пытается сократить потребление газа и увеличить его импорт из других стран.

"Мы сделаем все возможное, чтобы пережить эту ситуацию", – заверил Щольц.

Последние новости по потреблению Германией российского газа

Эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд объяснил, что за последние десятилетия Германия усилила свою зависимость от российского газа и не создала достаточно альтернативных путей для транспортировки газа. Проблема оказалась в том, что от нехватки газа может пострадать германская промышленность.

Руководитель Федерального агентства по сети Клаус Мюллер заявил, что не переживут зиму без российского газа. Ведь в стране хранилища по хранению газа заполнены только на 65%.

В Bloomberg заявили, что Евросоюз планирует больше сотрудничать со странами Африки, чтобы уменьшить свою зависимость от российского газа почти на две трети 2022 года.

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