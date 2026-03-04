Российский газовоз атаковали в Средиземном море: как сейчас выглядит разбитое судно

Министерство транспорта России заявило, что газовоз Arctic Metagaz атаковали в Средиземном море вблизи территориальных вод Мальты. В результате удара судно получило существенные повреждения.

Новые кадры российского газовоза опубликовал общественный деятель, волонтер и советник министра обороны Сергей Стерненко.

Какие последствия удара по газовозу?

Российский танкер, который попал под атаку, перевозил сжиженный природный газ: судно находится под санкциями США, Великобритании, Канады, ЕС, Швейцарии, Новой Зеландии и Австралии.

Российский газовый танкер, атакованный вчера неизвестными дронами в Средиземном море, имеет серьезную пробоину в районе машинного отделения и не подлежит восстановлению,

– написал Стерненко.

Справка. По данным ГУР, судно вовлечено в перевозке в обход санкций ископаемого топлива с объекта "Арктик СПГ-2", применяя в нарушение международного морского права так называемый спуфинг с целью сокрытия истинного местонахождения судна.

Судно получило серьезные повреждения / Фото: Сергей Стерненко

Между тем в Минтрансе России заявляют, что танкер Arctic Metagaz шел Средиземным морем из порта Мурманск с грузом и якобы был "оформленным по всем международным правилам".

Россияне утверждают, что нападение было совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины.

Министерство транспорта России также назвало атаку на газовоз "актом международного терроризма и морского пиратства".

Инциденты с российскими танкерами: кратко