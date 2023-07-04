Спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире "Радио Свобода" поделился деталями "приземление" вражеского "Аллигатора", информирует 24 Канал.

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Что известно о пехотинце, который приземлил "Аллигатор"

Он рассказал, что воин "Маяк" - командир мобильного подразделения противотанкистов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

Шершень рассказал, что "Аллигатор" шел на максимально низкой высоте, потому что скрывался от украинского ПВО.

Офицер расчета, заметив цель, навелся с подручного американского ПТРК "Джавелин" и совершил результативный пуск,

– сообщил военный.

На его счету и другие враждебные цели

Также спикер отметил, что "Маяк" – молодой офицер, который показал себя как искусный стрелок на Авдеевском направлении. На его счету также 5 сожженных единиц бронированной тяжелой техники окупантов.

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