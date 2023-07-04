Спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире "Радио Свобода" поделился деталями "приземление" вражеского "Аллигатора", информирует 24 Канал.
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Что известно о пехотинце, который приземлил "Аллигатор"
Он рассказал, что воин "Маяк" - командир мобильного подразделения противотанкистов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.
Шершень рассказал, что "Аллигатор" шел на максимально низкой высоте, потому что скрывался от украинского ПВО.
Офицер расчета, заметив цель, навелся с подручного американского ПТРК "Джавелин" и совершил результативный пуск,
– сообщил военный.
На его счету и другие враждебные цели
Также спикер отметил, что "Маяк" – молодой офицер, который показал себя как искусный стрелок на Авдеевском направлении. На его счету также 5 сожженных единиц бронированной тяжелой техники окупантов.
Потери врага: актуально
- На 4 июля потери российской армии в войне против Украины растут быстрыми темпами. Так в живой силе противник потерял более 231 тысячи воинов. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 770 захватчиков.
- Значительные потери враг поносит и в технике. И цифры будут только расти, ведь наступательные действия Украины только набирают обороты.
- К слову, в ходе контрнаступления на Запорожском направлении наши воины уже собирают трофейную технику и оружие. Ранее 47 отдельная механизированная бригада "Магура" показала восторженный вражеский танк, а недавно – трофейные автоматы. Правда, сержант Валерий Маркус отметил, что т каких заранных он давно не видел, россияне не умеют ухаживать за оружием