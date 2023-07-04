Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі "Радіо Свобода" поділився деталями "приземлення" ворожого "Алігатора", інформує 24 Канал.

Дивіться також ЗСУ ліквідували ще 770 окупантів та 90 одиниць техніки: втрати ворога на 4 липня

Що відомо про піхотинця, який приземлив "Алігатор"

Він розповів, що воїн "Маяк" є командиром мобільного підрозділу протитанкістів 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Шершень розповів, що "Алігатор" йшов на максимально низькій висоті, бо ховався від української ППО.

Офіцер розрахунку, помітивши ціль, навівся з підручного американського ПТРК "Джавелін" і здійснив результативний пуск,

– повідомив військовий.

На його рахунку і інші ворожі цілі

Також речник зазначив, що "Маяк" – молодий офіцер, який показав себе як майстерний стрілок на Авдіївському напрямку. На його рахунку також є 5 спалених одиниць броньованої важкої техніки окупантів.

Втрати ворога: актуально