Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень в ефірі "Радіо Свобода" поділився деталями "приземлення" ворожого "Алігатора", інформує 24 Канал.
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Що відомо про піхотинця, який приземлив "Алігатор"
Він розповів, що воїн "Маяк" є командиром мобільного підрозділу протитанкістів 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
Шершень розповів, що "Алігатор" йшов на максимально низькій висоті, бо ховався від української ППО.
Офіцер розрахунку, помітивши ціль, навівся з підручного американського ПТРК "Джавелін" і здійснив результативний пуск,
– повідомив військовий.
На його рахунку і інші ворожі цілі
Також речник зазначив, що "Маяк" – молодий офіцер, який показав себе як майстерний стрілок на Авдіївському напрямку. На його рахунку також є 5 спалених одиниць броньованої важкої техніки окупантів.
Втрати ворога: актуально
- Станом на 4 липня втрати російської армії у війні проти України ростуть швидкими темпами. Так у живій силі противник втратив понад 231 тисячу вояк. Лише упродовж останньої доби ЗСУ ліквідували 770 загарбників.
- Значних втрат ворог зазнає й у техніці. І цифри лише зростатимуть, адже наступальні дії України лише набирають обертів.
- До слова у ході контрнаступу на Запорізькому напрямку наші воїни уже збирають трофейну техніку та зброю. Раніше 47 окрема механізована бригада "Магура" показала захоплений ворожий танк, а нещодавно – трофейні автомати. Щоправда, сержант Валерій Маркус зауважив, що таких за*раних він давно не бачив, росіяни не вміють доглядати за зброєю.