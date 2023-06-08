Похищали и насиловали: российский командир, освобожденный из плена вагнеровцев, "слил" Пригожина

В плену вагнеровцев, вероятно, побывал командир российского войска Роман Веневитин. Он рассказал все о ЧВК "Вагнера" и о том, что происходит внутри частной военной компании.

Видео снял командир 72-й бригады вооруженных сил России Роман Веневитин. Он после освобождения из плена вагнеровцев рассказал немало интересного о ЧВК "Вагнере", передает 24 Канал.

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Обворовывали своих же

Командир рассказал, что напряжение между его бригадой и вагнеровцами началась с первого дня, когда их перебросили на Бахмутское направление. По его словам, это связано с провоцированием российских военных на конфликты.

Наемники вели себя вызывающе, постоянно угрожали "обнулить", убить. Также украли два танка Т-80, четыре пушки, КамАЗ, БМП. Все эти машины до сих пор не вернули российскому минобороны. Вагнеровцы считают их законными трофеями.

Не обошлось без физической расправы

По словам командира, был случай, когда бойцам роты угрожали физической расправой. Их окружили вагнеровцы и обещали, что "обнулят". Сделать это вагнеровцы пообещали за то, что российские военные не хотели работать так, как этого требовали приспешники Пригожина.

Было похищение наших бойцов, где против них применялось физическое насилие, методы унижения чести и достоинства,

– добавил он.

Российский командир рассказал о зверствах вагнеровцев: смотрите видео

Вагнеровцы похищали старшин

По словам командира, вагнеровцы похитили старшину одного из батальонов. Его мучили, пытали, держали на холодном полу в подвале и брызгали в глаза кислотой. Мужчина на время потерял зрение. Также его обливали бензином, подносили к нему зажигалку и угрожали, что сожгут.

Похищали также начальника штаба гаубического дивизиона. Его избили, отобрали у него автомобиль. Командир уверяет, что во всех этих случаях есть показания свидетелей и очевидцев. Их он обещает опубликовать впоследствии вместе со своим заявлением.

В апреле-мае подразделения на всем моем участке ответственности обсуждали вопиющий случай, когда бойца одного из подразделений соседнего соединения избили, опустили и тот от безысходности просто покончил жизнь самоубийством,

– отметил он.

Также он отметил, что бойцов похищали и пытались обменять их на боеприпасы. Кроме того, заставляли заниматься складированием 200-х и 300-х. Их также использовали в качестве разнорабочих, то есть рабов.

Кроме того, были случаи, когда российских военных забирали, заставляли подписывать контракты с ЧВК "Вагнер". Таким образом, ослабляли фланги Бахмута, подчеркнул он.

Накануне мы писали о публичных разборках Пригожина и Кадырова. В материале мы рассказывали, кому из них выгодны такие публичные конфликты.