Хотя захватчики и проводят зимне-весеннюю кампанию с ежедневными "мясными штурмами" позиций украинских защитников, а иногда, к сожалению, имеют определенные успехи, говорить о какой-то слаженности в большинстве их подразделений просто невозможно. Личный состав российской армии в большинстве своем демонстрирует феноменальную способность не считаться с потерями и идти на убой тысячами без каких-либо проявлений неповиновения.

По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, командиры захватнических войск постоянно сталкиваются с невозможностью выполнить поставленные им сверху задачи из-за тотального дефицита всего. Бункерный фюрер требует у своих генералов выхода на админграницы Донецкой и Луганской областей, но максимум, который могут продемонстрировать оккупанты – это продвижение на несколько километров на определенных участках фронтов при огромных потерях в технике и живой силе.

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Сосредоточив почти все свои боеспособные подразделения под Угледаром, Авдеевкой, Марьинкой, Кременной и Бахмутом, путинские ордынцы за большой промежуток времени продемонстрировали определенные успехи только на одном направлении. Все остальные потуги россиян постоянно завершаются их разгромом на поле боя.

Авдеевку штурмуют почти 9 лет

После начала полномасштабного вторжения благодаря невероятному количественному превосходству, а также определенному факту неожиданности для украинского политического руководства, россиянам удалось пройти в глубь Украины на Севере и Юге.

Однако с учетом военных возможностей "второй армии мира" на Донбассе они почти ничего не получили. Имея огромное количество техники, возможность наносить ракетно-бомбовые удары на линии столкновения, а также тысячи полностью подготовленных людей, россияне смогли лишь захватить небольшой процент территорий в Донецкой области и достаточно серьезно продвинуться на Луганщине.

Впрочем, эти успехи скорее можно называть тактическими, а не стратегическими, потому что высшее военно-политическое командование Москвы рассчитывало на совсем другой результат.

Тот факт, что за более чем год на Донецком направлении захватчики смогли захватить лишь несколько небольших поселков, но даже не смогли зайти в Авдеевку или взять под контроль Марьинку, очень красноречив.

Эти города из агломерации шахтерской столицы оккупанты фактически пытаются штурмовать почти 9 лет, однако отчитаться в Кремле могут только о захвате сарая в каком-то поле.

При этом гораздо больше шансов на успех у россиян было именно в начале второй фазы большой войны, когда они имели абсолютное количественное преимущество, а их войска так или иначе состояли из обученных контрактников.

Сейчас ситуация совсем другая. Вооруженные силы России состоят из качественно подготовленных подразделений всего на 30%, в то время как большинство захватчиков – это плохо обеспеченная толпа из мобилизованных. Понятно, что такая армия благодаря своему количеству может разрушать города и убивать людей, однако каждое ее продвижение вглубь Украины фактически превращается в пиррову победу. Украинские защитники заставляют путинских генералов платить за это цену, которую Россия так или иначе не может себе позволить. Ведь хотя Путин и имеет огромный мобилизационный потенциал, набирать окупантов для отправки на гибель ему будет становиться все труднее.

К тому же ценник в 30 тысяч захватчиков в обмен на уничтоженный Соледар так или иначе может привести к тому, что россияне закончатся. А вот с техникой у них все очень плохо даже сейчас. Расконсервированные танки 50-х годов хотя и способны стрелять, представляют собой консервные банки, гарантированно уничтожаемые советскими РПГ. Кроме того, старые БМП и БТР находятся в ужасном техническом состоянии. Так что с каждой неделей и месяцем российская орда становится все хуже качеством, что дает Украине определенное преимущество даже в условиях жесткого дефицита оружия и снарядов. Впрочем, от снарядного голода постепенно страдают и россияне.

Потратил всю норму на своих

Армия орды, привыкшая воевать за счет численного превосходства и безлимитного количества боеприпасов, так или иначе теряет свою способность продвигаться из-за нехватки снарядов для артиллерии. Заводы не способны компенсировать затраты, а огромное логистическое плечо (в настоящее время тянут боеприпасы с Дальнего Востока) приводит к тому, что российские подразделения не имеют возможности создать артиллерийский вал. Более того, поскольку все наступления России сузились до нескольких конкретных точек на карте, именно туда и нацелена львиная доля всего, что завозится для использования на поле боя. Захватчики, которые находятся на других направлениях, получают по остаточному принципу.

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При этом иногда еще и воспользоваться этими боеприпасами не могут, потому что в большинстве своем российская артиллерия – это не о точности. Иллюстрирует это случай, который произошел 11 марта во время очередной попытки оккупантов продвинуться поближе к Авдеевке. Несколько маленьких групп захватчиков из 136 бригады выдвинулись в направлении позиций ВСУ под прикрытием танков и нескольких БТРов.

Часть бронетехники до нужного россиянам места не доехала, потому что двигалась колонной и заехала на минное поле, о котором офицерам-оккупантам было давно известно. Просто механикам-водителям и командирам экипажей об этом не сказали. Те же, кто не подорвался на заграждении, пытались развернуться и уехать, но их уничтожили защитники Украины. Не повезло и вражеской пехоте, продвижение которой должны были обеспечить не только танкисты, но и артиллеристы.

Впрочем, командир батареи гаубиц 1943 года Д-1 то ли после похмелья, то ли просто из-за собственной неопытности немного перепутал и начал накрывать своих. К счастью для захватчиков, из 20 снарядов точным был только один, но он уничтожил четырех оркостанцев и ранил еще троих. Однако самое важное совсем не это. После того россияне, которые уже пошли на штурм и не могли вернуться из-за заградительных отрядов, узнали, что помощь артиллерии для них кончилась. Ведь дневной лимит на снаряды иссяк. Так и осталась кучка захватчиков наедине с украинскими защитниками. И понятно, что попытка штурма для них окончилась абсолютным провалом.