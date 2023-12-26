Российский корабль "Новочеркасск" последовал за "Москвой": хронология 671 дня войны
Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако терпит только неудачи и потери. Оккупанты тщетно пытаются проводить штурмовые действия, ведь ВСУ их сдерживают.
Какая ситуация на фронте, в тылу, происходящем в дипломатии и каких успехов добились ВСУ – читайте в тексте 24 Канала.
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Президент Украины провел заседание Ставки. На нем обсудили преимущественно планирование в следующем году и обеспечение наших сил обороны и безопасности. Президент заверил, что Украина должна стать способна обеспечивать все необходимые потребности в дронах. Владимир Зеленский отреагировал на уничтожение российского крупного десантного корабля "Новочеркасск". Президент поблагодарил Воздушные силы за эффектное пополнение российского подводного Черноморского флота еще одним сосудом. В Черновцах люди в военной форме ударили прикладом мужчину. В сети опубликовали соответствующее видео и предположили, что сотрудники ТЦК и СП пытались вручить мужчине повестку. В Черновицком ТЦК и СП еще не комментировали информацию. В Минобороны Великобритании и глава нашего министерства обороны Рустем Умеров сообщили, что первая группа из шести украинских пилотов уже прошла базовую подготовку в Великобритании и теперь учатся руководить F-16 в Дании. Начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что вполне возможно, что был поврежден еще один корабль, ведь в портовой инфраструктуре все находится близко. Для уяснения этого факта нужна доразведка в Феодосии и получение исчерпывающей информации по всем пораженным целям. Спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что оккупанты начали использовать большие десантные корабли как паромы после первого разрушения Крымского моста. Для россиян Феодосия – один из запасных портов для перевозки военных грузов. Именно поэтому "Новочеркасск" находился там в порту. Юрий Игнат, комментируя атаку на корабль "Новочеркасск", заявил – таких случаев будет больше. По его словам, на борту корабля был мощный боекомплект, о котором, возможно, сообщат позже. Крым нужно освобождать, как и наше море, поэтому таких случаев, вероятно, будет больше. Хотелось бы, чтобы наши Силы обороны преуспевали на всех фронтах. Не только на море, но и на суше, В телеграмм-каналах написали, что в результате взрывов и пожаров пришлось эвакуировать более 350 человек, живших в домах недалеко от порта в Феодосии. Их разместили в двух пунктах временного размещения, организованных в местных школах. Кроме того, после взрывов пожар вспыхнул на трех локациях. Только в порту площадь пожара достигала более 1000 метров. Минобороны России признало удар по российскому кораблю "Новочеркасск". Гауляйтер Крыма отчитался о потерях – погиб один человек, а ранения получили еще двое. Хотя крымские паблики пишут, что раненых на погибших могут быть десятки. Также Россия заявила, что якобы взрывы в Феодосии стали следствием отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет. Силы обороны Юга сообщили, что в результате атаки россиян "Шахедами" попадание. В частности, оккупанты атаковали: В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы» (№10378). Он предусматривает, что в отношении мужчин призывного возраста, которые не явились в ТЦК, применят ограничения: В Генштабе ВСУ рассказали, что за прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений. Наши военные отражали атаки врага: Кроме того, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 3 зенитно-ракетных комплекса врага. Воздушные силы ВСУ рассказали, что им удалось сбить 13 из 19 дронов-камикадзе типа "Шахед" в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей. Кроме того, Воздушные силы ВСУ рассказали, что ориентировочно в 2:30 их тактическая авиация атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск" в Феодосийском районе. Во временно оккупированной Феодосии в Крыму прогремели мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ рассказали, что горел и детонировал вражеский большой десантный корабль Новочеркасск. А флота у России становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом Черноморского флота России - крейсером "Москва" – следует большой десантный корабль "Новочеркасск", Сетью разлетелось известие о 108 погибших бойцах ВСУ в одной из бригад на Авдеевском направлении. Украинские военные заверили, что это фейк. В Верховную Раду направили законопроект, усиливающий ответственность за военные правонарушения. Он предполагаетя:
Зеленский провел Ставку
По словам Зеленского, 2024 должен стать временем существенного роста внутреннего оборонного производства. В частности, дронов, а также FPV-дронов и боеприпасов к ним.
Зеленский отреагировал на уничтожение "Новочеркасска"
В Черновцах люди в военной форме ударили прикладом мужчину
В Черновцах ударили мужчину примером: видео
Наши пилоты завершили базовую подготовку в Британии
Вероятно, в Феодосии поврежден еще один русский корабль
Игнат сказал, что случаев атаки на корабли России будет больше
– подчеркнул Игнат.
Минобороны России признало удар по "Новочеркасску"
В результате атаки врага на Юге есть попадание
За неявку в ТЦК будут лишать водительских прав
Что происходит на фронте
Минус 13 "Шахедов" и большой десантный корабль
Украина уничтожила российский корабль
– написал командующий Воздушными силами Николай Олещук.
В Раду внесли новый законопроект о военных правонарушениях
Президент Украины провел заседание Ставки. На нем обсудили преимущественно планирование в следующем году и обеспечение наших сил обороны и безопасности.
Президент заверил, что Украина должна стать способна обеспечивать все необходимые потребности в дронах.
Владимир Зеленский отреагировал на уничтожение российского крупного десантного корабля "Новочеркасск". Президент поблагодарил Воздушные силы за эффектное пополнение российского подводного Черноморского флота еще одним сосудом.
В Черновцах люди в военной форме ударили прикладом мужчину. В сети опубликовали соответствующее видео и предположили, что сотрудники ТЦК и СП пытались вручить мужчине повестку.
В Черновицком ТЦК и СП еще не комментировали информацию.
В Минобороны Великобритании и глава нашего министерства обороны Рустем Умеров сообщили, что первая группа из шести украинских пилотов уже прошла базовую подготовку в Великобритании и теперь учатся руководить F-16 в Дании.
Начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что вполне возможно, что был поврежден еще один корабль, ведь в портовой инфраструктуре все находится близко.
Для уяснения этого факта нужна доразведка в Феодосии и получение исчерпывающей информации по всем пораженным целям.
Спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что оккупанты начали использовать большие десантные корабли как паромы после первого разрушения Крымского моста.
Для россиян Феодосия – один из запасных портов для перевозки военных грузов. Именно поэтому "Новочеркасск" находился там в порту.
Юрий Игнат, комментируя атаку на корабль "Новочеркасск", заявил – таких случаев будет больше. По его словам, на борту корабля был мощный боекомплект, о котором, возможно, сообщат позже.
Крым нужно освобождать, как и наше море, поэтому таких случаев, вероятно, будет больше. Хотелось бы, чтобы наши Силы обороны преуспевали на всех фронтах. Не только на море, но и на суше,
В телеграмм-каналах написали, что в результате взрывов и пожаров пришлось эвакуировать более 350 человек, живших в домах недалеко от порта в Феодосии. Их разместили в двух пунктах временного размещения, организованных в местных школах.
Кроме того, после взрывов пожар вспыхнул на трех локациях. Только в порту площадь пожара достигала более 1000 метров.
Минобороны России признало удар по российскому кораблю "Новочеркасск". Гауляйтер Крыма отчитался о потерях – погиб один человек, а ранения получили еще двое. Хотя крымские паблики пишут, что раненых на погибших могут быть десятки.
Также Россия заявила, что якобы взрывы в Феодосии стали следствием отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет.
Силы обороны Юга сообщили, что в результате атаки россиян "Шахедами" попадание. В частности, оккупанты атаковали:
В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы» (№10378). Он предусматривает, что в отношении мужчин призывного возраста, которые не явились в ТЦК, применят ограничения:
В Генштабе ВСУ рассказали, что за прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений. Наши военные отражали атаки врага:
Кроме того, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 3 зенитно-ракетных комплекса врага.
Воздушные силы ВСУ рассказали, что им удалось сбить 13 из 19 дронов-камикадзе типа "Шахед" в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей.
Кроме того, Воздушные силы ВСУ рассказали, что ориентировочно в 2:30 их тактическая авиация атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск" в Феодосийском районе.
Во временно оккупированной Феодосии в Крыму прогремели мощные взрывы. Воздушные силы ВСУ рассказали, что горел и детонировал вражеский большой десантный корабль Новочеркасск.
А флота у России становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом Черноморского флота России - крейсером "Москва" – следует большой десантный корабль "Новочеркасск",
Сетью разлетелось известие о 108 погибших бойцах ВСУ в одной из бригад на Авдеевском направлении. Украинские военные заверили, что это фейк.
В Верховную Раду направили законопроект, усиливающий ответственность за военные правонарушения. Он предполагаетя: