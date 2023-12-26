Российский корабль "Новочеркасск" последовал за "Москвой": хронология 671 дня войны

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако терпит только неудачи и потери. Оккупанты тщетно пытаются проводить штурмовые действия, ведь ВСУ их сдерживают.

Какая ситуация на фронте, в тылу, происходящем в дипломатии и каких успехов добились ВСУ – читайте в тексте 24 Канала.

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