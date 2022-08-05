В Севастопольскую бухту вошел военный корабль оккупантов с обожженным бортом
Источник:"Крым. Реалии"
Еще один российский патрульный корабль вернулся в Севастополь в плохой кондиции. "Василию Быкову" изрядно припекли борт.
Патрульный корабль "Василий Быков" вошел в бухту Севастополя около 09:15. Правый борт судна у кормы обгорел.
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Корабль пришвартовали с помощью буксиров
Уже через 15 минут корабль удалось пришвартовать с помощью буксиров. На корме "Василия Быкова" размещена пусковая установка зеленого цвета.
Фото пожара на корабле появилось 4 августа
Накануне эксперт HI Sutton из проекта OSINT опубликовал в соцсетях фото, на которых один из российских кораблей окутал черный дым – недалеко от Севастополя.
Эксперт предположил, что сначала судно умышленно выпускало дымовую завесу для маскировки. Однако это вроде бы не помогло ему спастись от украинской ракеты.
Эксперты OSINT опубликовали фото пожара / Фото из твиттера HI Sutton
Патрульные корабли проекта 22160 в черноморском флоте россии:
- "Василий Быков",
- "Дмитрий Рогачев",
- "Павел Державин",
- "Сергей Котов".
Отметим, что россияне специально во время войны закрасили бортовые номера своих судов, чтобы их труднее было идентифицировать.
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