В Севастопольскую бухту вошел военный корабль оккупантов с обожженным бортом

Еще один российский патрульный корабль вернулся в Севастополь в плохой кондиции. "Василию Быкову" изрядно припекли борт.

Патрульный корабль "Василий Быков" вошел в бухту Севастополя около 09:15. Правый борт судна у кормы обгорел.

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Корабль пришвартовали с помощью буксиров

Уже через 15 минут корабль удалось пришвартовать с помощью буксиров. На корме "Василия Быкова" размещена пусковая установка зеленого цвета.

Обгоревший российский корабль в бухте Севастополя / Фото "Крым.Реалии"

Фото пожара на корабле появилось 4 августа

Накануне эксперт HI Sutton из проекта OSINT опубликовал в соцсетях фото, на которых один из российских кораблей окутал черный дым – недалеко от Севастополя.

Эксперт предположил, что сначала судно умышленно выпускало дымовую завесу для маскировки. Однако это вроде бы не помогло ему спастись от украинской ракеты.

Эксперты OSINT опубликовали фото пожара / Фото из твиттера HI Sutton

Патрульные корабли проекта 22160 в черноморском флоте россии:

"Василий Быков",

"Дмитрий Рогачев",

"Павел Державин",

"Сергей Котов".

Отметим, что россияне специально во время войны закрасили бортовые номера своих судов, чтобы их труднее было идентифицировать.

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