Российский оккупант рассказал правду о ситуации в Кринках, которые "зачистил" Шойгу – видео

Украинские морпехи еще в ноябре 2023 года закрепились на левобережье Херсонщины в селе Крынки, где до сих пор продолжаются тяжелые бои. Учитывая это, российский медик решил рассказать правду о ситуации в населенном пункте.

Которое, по словам Сергея Шойгу, "великая армия" России "зачистила" еще 20 февраля, информирует 24 Канал. Отдельно отметим, что оккупант искренне не понимает, почему украинцы его ненавидят. К примеру, возможно, потому что на днях Кремль "высокоточным оружием" убил 12 гражданских в Одессе, среди которых – 6 детей.

Советуем прочитать Похищенные дети, стамбульские приключения и Приднестровье: какие нарративы готовит роспропаганда

Украина имеет много оружия

Российский медик жалуется, что он перевязывает раны захватчикам сквозь боль, стон и крики.

Почему-то я устал. Каждый день 300. Молодые ребята погибают и кричат: "Мне больно". Они неожиданно получают такие ранения, которые просто не должны получать,

– сказал оккупант.

По его словам, над головами россиян летает абсолютно все. В частности, украинский аналог "Орлана", который практически невозможно заметить в небе.

Также дроны-камикадзе, беспилотники со сбросами, корректировщики и мины.

Кроме того, российский медик жалуется, что украинские военные имеют много иностранного вооружения: минометы, стволы и тому подобное.

Оккупант жалуется на ситуацию в Крынках: смотреть видео

Абсурдное заявление Шойгу опровергли: что говорят в Кремле и не только