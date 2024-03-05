Российский оккупант рассказал правду о ситуации в Кринках, которые "зачистил" Шойгу – видео
Украинские морпехи еще в ноябре 2023 года закрепились на левобережье Херсонщины в селе Крынки, где до сих пор продолжаются тяжелые бои. Учитывая это, российский медик решил рассказать правду о ситуации в населенном пункте.
Которое, по словам Сергея Шойгу, "великая армия" России "зачистила" еще 20 февраля, информирует 24 Канал. Отдельно отметим, что оккупант искренне не понимает, почему украинцы его ненавидят. К примеру, возможно, потому что на днях Кремль "высокоточным оружием" убил 12 гражданских в Одессе, среди которых – 6 детей.
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Украина имеет много оружия
Российский медик жалуется, что он перевязывает раны захватчикам сквозь боль, стон и крики.
Почему-то я устал. Каждый день 300. Молодые ребята погибают и кричат: "Мне больно". Они неожиданно получают такие ранения, которые просто не должны получать,
– сказал оккупант.
По его словам, над головами россиян летает абсолютно все. В частности, украинский аналог "Орлана", который практически невозможно заметить в небе.
Также дроны-камикадзе, беспилотники со сбросами, корректировщики и мины.
Кроме того, российский медик жалуется, что украинские военные имеют много иностранного вооружения: минометы, стволы и тому подобное.
Оккупант жалуется на ситуацию в Крынках: смотреть видео
Абсурдное заявление Шойгу опровергли: что говорят в Кремле и не только
- На встрече с Владимиром Путиным 20 февраля Сергей Шойгу заявил, что российские войска якобы "зачистили" Крынки, хотя Путин со ссылкой на российскую группировку войск "Днепр" генерал-полковника Михаила Теплинского сказал, что в районе села осталось еще несколько украинских военных. В то же время Шойгу опроверг его слова и описал усилия России по ликвидации плацдарма как "успешно завершенные".
- Однако доступные визуальные доказательства из открытых источников, а также украинские и даже российские отчеты свидетельствуют о том, что ВСУ до сих пор сохраняют свой ограниченный плацдарм в этом районе.
- К тому же, пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в шутку заметила, что оккупанты "поставили флаг", а сами почему-то побежали в другую сторону. По ее словам, ВСУ продолжают постепенно расширять свою территорию плацдарма.
- В ISW предполагают, что Кремль мог преждевременно заявить о захвате Россией села Крынки, чтобы усилить желаемый информационный эффект перед президентскими выборами в марте 2024 года.