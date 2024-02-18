Россия ударила по Краматорску и Славянску: поисковую операцию завершили, нашли последнее тело
Источник:Донецкая областная прокуратура
Вечером 17 февраля оккупанты обстреляли Славянск и Краматорск ракетами. К сожалению, число жертв в результате российских ударов возросло до четырех.
Утром 18 февраля среди завалов в Славянске обнаружили еще одно тело, вероятно, сторожа. В Краматорске найдены останки тела, вероятно, бабушки погибшего юноши.
Важно Россияне разрушили в Купянске дом на 2 подъезда: есть жертва и пострадавшие
Окончательные данные по жертвам в Краматорске и Славянске
Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин подчеркнул, что окончательно установлено, что в результате обстрела Краматорска 3 человека погибли и 2 ранены.
Вчера ночью россияне выпустили по городу 3 ракеты Х-22 – погибли 2 женщины 45 и 74 лет и мужчина 23 лет,
– отметил он.
Филашкин рассказал, что 2 дома полностью разрушены, повреждены – 137. Кроме частного сектора, повреждены также промышленные здания.
Последствия вражеского обстрела Краматорска / Фото из телеграм-канала Вадима Филашкина
В то же время в Славянске в результате вражеской атаки по помещению, где располагались пункт несокрушимости и социальная столовая, погиб один человек.
Напоследок глава Донецкой ОГА отметил, что это циничное преступление россиян в очередной раз доказывает: в Донецкой области не остались абсолютно безопасных мест. Поэтому он попросил граждан быть ответственными и эвакуироваться своевременно.
Число погибших возросло до четырех
В 19:40 17 февраля российские террористы нанесли ракетный удар по центру Славянска. В результате атаки подверглось разрушениям помещение, в котором располагались пункт несокрушимости и социальная столовая.
В то время в охваченном огнем здании находился сторож. Вероятно, его тело утром 18 февраля 2024 года обнаружили среди завалов спасатели,
– сообщили в Донецкой областной прокуратуре.
Также вчера враг ударил ракетами по Краматорску. Мишенью для одной из них стал частный жилой дом, в котором находились трое гражданских.
Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили 46-летняя мать и ее 23-летний сын – их тела деблокировали. Во время поисково-спасательных работ найдены и останки тела, вероятно, бабушки погибшего юноши,
– рассказали в прокуратуре.
Днем 18 февраля спасатели завершили поисковую операцию – они деблокировали из-под завалов тело третьей жертвы. Как и отмечалось ранее, оказалось, что это бабушка погибшего парня.
Поисковые операции в Краматорске завершены, спасатели деблокировали из-под завалов последние фрагменты тела погибшей женщины – третьей жертвы ракетного удара. Россия убила бабушку и мать с сыном,
– сообщил глава Краматорской ГВА Александр Гончаренко.
Также в прокуратуре отметили, что в больницу доставили супругов пенсионеров – мужчина 78 лет и женщина 75 лет. Они получили травмы, находясь в собственном доме.
Последствия российских ударов по Славянску и Краматорску / Фото прокуратуры
Обломками средств поражения и взрывными волнами повреждены более 20 домохозяйств и автомобиль.
Прокуроры уже принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими захватчиками. Так, осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Смотрите также Утром сбили еще один вражеский Су-34, ночью – 12 "Шахедов": Олещук рассказал о меткой работе ВСУОбратите внимание! Вечером заместитель главы ОП сообщил, что в Краматорске россияне попали ракетами в промзону и частный сектор. Оккупанты разрушили 2 дома, повредили еще 23. В Славянске снаряд попал в школу.