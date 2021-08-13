"Пьяный, нажрался": российский оккупант открыл огонь по своим, погибли также гражданские
13 августа 2021 , 19:17Читати новину українською
Источник:Главное управление разведки Минобороны
Российские наемники продолжают совершать преступления на Донбассе. При этом, они часто находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Украинской разведке накануне удалось получить аудиозаписи переговоров оккупантов. Они рассказывают, в частности, о стрельбе с 7 погибшими.
Читайте также Убийство пенсионера на Донбассе: кремлевские боевики оказывают ожесточенное зверство
Стрелок был пьян
Недавно пророссийские боевики в Донецкой области устроили драку. В ее ходе один из них – Даниил Цуприк – открыл огонь из штатного оружия, а также применил гранату.Справка. Стрелок находится в розыске. Он смертельно ранил 7 человек – 4 российских наемников и 3 местных жителей.
В одном из обнародованных аудио, боевик предупреждает кого-то из своих знакомых, что другой российский наемник "поймал белку, лазает с автоматом и стреляет во всех на своем пути".
Возмутительные действия боевиков на Донбассе
- Оккупанты продолжают совершать преступления против мирного населения украинских сел и городков на Донбассе. 11 августа они обстреляли хлебное поле близ Нью-Йорка.
- В тот же день они обстреляли жилые дома в Новоселовке-2, в Донецкой области. От действий врага погиб местный житель.
- По данным ОБСЕ, боевики сняли десятки единиц вооружения и военной техники. Их разместили с нарушением установленных линий отвода.
- Российские наемники утром 11 августа обстреляли позиции ВСУ и жилые дома в Новоселовке-2. Вследствие вражеского огня погиб местный житель, а украинский военный получил ранения.