"Пьяный, нажрался": российский оккупант открыл огонь по своим, погибли также гражданские

Российские наемники продолжают совершать преступления на Донбассе. При этом, они часто находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Украинской разведке накануне удалось получить аудиозаписи переговоров оккупантов. Они рассказывают, в частности, о стрельбе с 7 погибшими.

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Стрелок был пьян

Недавно пророссийские боевики в Донецкой области устроили драку. В ее ходе один из них – Даниил Цуприк – открыл огонь из штатного оружия, а также применил гранату.

. Стрелок находится в розыске. Он смертельно ранил 7 человек – 4 российских наемников и 3 местных жителей.

В одном из обнародованных аудио, боевик предупреждает кого-то из своих знакомых, что другой российский наемник "поймал белку, лазает с автоматом и стреляет во всех на своем пути".

Возмутительные действия боевиков на Донбассе