Российский пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Черным морем и исчез с радаров, – СМИ

Пассажирский самолет российской авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс из Сочи в Архангельск, подал сигнал бедствия во время полета над Черным морем. После передачи аварийного кода 7700 самолет исчез с экранов радаров.

На данный момент официальной информации о причинах инцидента нет. Об этом сообщают российские СМИ.

Смотрите также: 23-летний летчик и испытатель "Антонова": что известно о пилотах, погибших в авиакатастрофе

Что известно об исчезновении самолета с радаров?

По предварительным данным, самолет выполнял рейс 5N164 по маршруту Сочи – Архангельск. Борт вылетел из аэропорта Сочи около 22:25 по местному времени.

Во время полёта экипаж передал код 7700. Причины подачи такого сигнала пока неизвестны. После передачи кода бедствия самолёт перестал отображаться на радарах. По информации российских ресурсов, связь с бортом была потеряна над акваторией Черного моря.

На борту самолета могли находиться около 189 человек. Окончательная информация о количестве людей на борту в настоящее время уточняется.

Стоит отметить, что код 7700 является универсальным сигналом тревоги в гражданской авиации и может применяться в случаях технической неисправности, пожара, разгерметизации, проблем со здоровьем пассажиров или членов экипажа, а также других чрезвычайных обстоятельств, требующих немедленного реагирования диспетчерских служб.

Предварительно сообщается, что экипаж, возможно, принял решение о возвращении в аэропорт Сочи. Пилоты планируют аварийную посадку.

Как сообщила Росавиация, в 23:40 самолет вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности на борту. В авиаслужбе сообщили, что пострадавших в результате экстренной посадки нет.

Очевидцы сообщают, что перед взлётом Boeing 737-800 на взлётно-посадочной полосе в Сочи раздался громкий взрыв, а самолёт поднимался в воздух на чрезвычайно малой высоте. По неофициальным данным, у самолёта отказал один из двигателей.

Что известно о других инцидентах с российской авиацией?

15 июня бомбардировщик Ту-22М3 во время учебно-тренировочного полёта разбился в России. Это произошло, вероятно, из-за критической технической неисправности. Такую версию озвучил военный эксперт и летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, самолет мог выполнять полет с авиабазы "Белая" в Иркутской области, где базируется бригада Ту-22М3. Эксперт отметил, что эти бомбардировщики являются довольно старыми машинами, поэтому риск отказа ключевых систем остается высоким.

Он пояснил, что экипаж Ту-22М3 состоит из четырёх человек, которые в случае аварийной ситуации могут покинуть самолёт путём катапультирования. По словам эксперта, именно одновременный отказ силовых установок является наиболее вероятной причиной катастрофы.

Также он напомнил, что авиабаза "Белая" ранее стала одной из целей масштабной украинской операции "Паутина", в ходе которой были поражены десятки российских стратегических самолетов. На данный момент официальная российская сторона не обнародовала окончательных результатов расследования причин падения бомбардировщика.