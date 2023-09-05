"Это его решение": российский пилот Кузьминов вместе с украинцами хочет бороться с оккупантами

Россиянин Максим Кузьминов, перегнавший российский вертолет Ми-8 в Украину, хочет присоединиться к сектору безопасности и обороны. В планах пилота противодействовать российской агрессии.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов. По его словам, решение Кузьминова – это сознательный выбор русского пилота.

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Украинские спецслужбы тщательно проверили Кузьминова

"Максим сейчас свободный человек в свободной стране. Насколько известно, у него есть намерение присоединиться к сектору безопасности и обороны Украины и в дальнейшем противодействовать российской военной агрессии в войне. Но прежде всего, это его решение. Решение человека, сделавшего свой сознательный выбор", – сказал Юсов.

В то же время Юсов рассказал, что украинские спецслужбы тщательно проверили 28-летнего Кузьминова.

По его словам, спецслужбы рассматривали различные варианты развития событий и, прежде чем перейти к финальной стадии реализации операции, провели "прямые и перекрестные" мероприятия проверок.

Юсов подчеркнул, что российские пилоты – это, как правило, небедные люди. Следовательно, если они идут на такой шаг, рискуют жизнью.

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