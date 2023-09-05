"Это его решение": российский пилот Кузьминов вместе с украинцами хочет бороться с оккупантами
Источник:Укринформ
Россиянин Максим Кузьминов, перегнавший российский вертолет Ми-8 в Украину, хочет присоединиться к сектору безопасности и обороны. В планах пилота противодействовать российской агрессии.
Об этом рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов. По его словам, решение Кузьминова – это сознательный выбор русского пилота.
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Украинские спецслужбы тщательно проверили Кузьминова
"Максим сейчас свободный человек в свободной стране. Насколько известно, у него есть намерение присоединиться к сектору безопасности и обороны Украины и в дальнейшем противодействовать российской военной агрессии в войне. Но прежде всего, это его решение. Решение человека, сделавшего свой сознательный выбор", – сказал Юсов.
В то же время Юсов рассказал, что украинские спецслужбы тщательно проверили 28-летнего Кузьминова.
По его словам, спецслужбы рассматривали различные варианты развития событий и, прежде чем перейти к финальной стадии реализации операции, провели "прямые и перекрестные" мероприятия проверок.
Юсов подчеркнул, что российские пилоты – это, как правило, небедные люди. Следовательно, если они идут на такой шаг, рискуют жизнью.
Что известно о спецоперации "Синица"
- Украинская разведка провела удачную спецоперацию "Синица", в рамках которой переманила на свою сторону российского пилота Максима Кузьминова.
- Пилот перегнал в Украину российский вертолет Ми-8 и разное авиационное оборудование для истребителей Су-30М и Су-35.
- В ходе спецоперации, когда вертолет пересекал границу, по нему вели огонь. Вероятно, это делали русские военные. В результате обстрела Кузьминов получил ранения.
- Как рассказал глава ГУР МО Кирилл Буданов, экипаж вертолета, который пытался сбежать, был ликвидирован. Кузьминов говорил, что вместе с ним было еще двое российских военных.
- Кузьминов объяснил, что решил перейти на сторону Украины, поскольку не поддерживает захватническую войну России. В настоящее время российский пилот и его семья находятся в Украине.