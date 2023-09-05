Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан сказал 24 Каналу, что любые достижения важны, но не все одинаково ценны. В частности, в контексте секретной информации.
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"Потеря танка – не такая страшная вещь, как системы "свой – чужой" или борта российского самолета либо вертолета. Поэтому в отношении танкистов такого контроля не будет – нет смысла", – отметил Свитан.
Однако танк ценен сам по себе, поэтому получить его без боя очень выгодно для украинских военных.
К каким данным имеют доступ летчики
"Летний состав допущен к секретной информации, которую они могут считывать и затем передавать. Этот летчик (Максим Кузьминов – 24 Канал) точно передал", – сказал Свитан.
Летчики имеют доступ к секретной информации: смотрите видео 24 Канала
Так, летчики имеют доступ к информации об аэродромах, позывных, механизмах и порядке действий.
Поскольку украинская разведка контактировала с российским лётчиком около полугода, этим можно объяснить беспрепятственность перелета украинских дронов на территорию России в последнее время.
Спецоперация "Синица": основное
- Легендарный перелет произошел 9 августа. Максим Кузьминов летел из Курска в Харьковскую область на малой высоте в режиме радиомолчания. Во время пересечения границы по нему открыли огонь, вероятно, россияне.
- Российский лётчик сам связался с украинской разведкой. За передачу истребителя Ми-8 с ценным грузом Украина должна ему выплатить 500 тысяч долларов и сделать новые документы внутри государственной программы защиты.
- Мужчина поделился, что его многое держало в России – самолет, неплохая зарплата, две квартиры. Однако он не захотел участвовать в военных преступлениях против украинцев.