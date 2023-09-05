Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан сказал 24 Каналу, что любые достижения важны, но не все одинаково ценны. В частности, в контексте секретной информации.

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"Потеря танка – не такая страшная вещь, как системы "свой – чужой" или борта российского самолета либо вертолета. Поэтому в отношении танкистов такого контроля не будет – нет смысла", – отметил Свитан.

Система "свой – чужой" – аппаратно-программный технический комплекс для автоматического различения на поле боя своих войск и вооружений от вражеских.

Однако танк ценен сам по себе, поэтому получить его без боя очень выгодно для украинских военных.

К каким данным имеют доступ летчики

"Летний состав допущен к секретной информации, которую они могут считывать и затем передавать. Этот летчик (Максим Кузьминов – 24 Канал) точно передал", – сказал Свитан.

Летчики имеют доступ к секретной информации: смотрите видео 24 Канала

Так, летчики имеют доступ к информации об аэродромах, позывных, механизмах и порядке действий.

Поскольку украинская разведка контактировала с российским лётчиком около полугода, этим можно объяснить беспрепятственность перелета украинских дронов на территорию России в последнее время.

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