"Рыв окопы возле ЗАЭС": Сырский показал сильное видео с пленным оккупантом

Пленный российский военный признался, что рыл окопы возле Запорожской АЭС в Энергодаре. Также он рассказал о безумных потерях своего батальона.

Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал видео с пленным российским оккупантом. Тот не скрывает, что "хотел стать военным", однако заявил, что воевать "непонятно, за что" не хотел.

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Что рассказал российский пленный

На видео говорит 20-летний оккупант Бояшнев Роман, призванный на срочную службу в Уссурийске, в 83 бригаду ВДВ. Спустя 2 месяца он подписал контракт.

Пленный рассказал, что через месяц на Херсонском направлении его батальон понес огромные потери, поэтому его пришлось доукомплектовать. Для этого их отправили в Запорожскую область, а именно доукомплектование длилось около месяца.

Затем оккупант оказался в Энергодаре возле ЗАЭС, где российские военные, как оказывается, более 5 месяцев лишь рыли окопы.

Под Бахмутом оккупант продержался 6 дней

Впоследствии его батальон перебросили на Бахмутское направление, где они пробыли всего 6 дней. Оккупант рассказал, что там им не давали ни еды, ни воды. У каждого было только то, что они с собой взяли.

Все закончилось тем, что позиция их батальона была оцеплена и российским оккупантам предложили сдаться в плен.

Сырский показал российского пленного: смотрите видео

К слову, 11 июля ВСУ взяли рекордное количество пленных на Таврическом направлении. Только за сутки в плен сдались 19 русских захватчиков.