"Набрали калек и привезли погибать": российский пленный о "сладкой жизни" в армии России

Российское командование бросает на фронт своих военных без подготовки и готово жертвовать их жизнями ради поставленных целей. При этом высшие по званию военнослужащие в лучших традициях российской армии используют "дедовщину", угрожая солдатам физической расправой.

О настоящем лице русской армии рассказал российский пленный Виталий Козловский. На видео, которое 24 Канал получил от украинских спецслужб, оккупант рассказал, что Россия использует людей как расходный материал.

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Российские командиры угрожают солдатам расстрелом

Козловский, служивший в 80-м гвардейском танковом краснознаменном полку, был взят в плен Силами обороны на Бахмутском направлении.

. Пленный добровольно согласился на съемку и рассказывает все по собственному желанию.

Козловский рассказал, что когда они заходили на позиции с 7 на 8 июня, он и командир отделения с позывным "Наглый" получили ранения. Включая командира на позициях было сразу девять оккупантов.

Показания российского пленного Козловского: смотрите видео​

После ранения, по словам пленного, командир сразу отошел к руководству, а вся группа разбежалась. Он отметил, что у его бригаду отобрали "всех инвалидов и калек и туда отправили". У Козловского, по его словам, сильно ранено колено.

Пленный вспоминает, что после того, как все оккупанты разбежались, командир "Наглый" кричал ему всех собрать, пригрозив расстрелом.

Я говорю ему, что я такой человек, как ты. А он говорит: "меня не е*ет,

– вспоминает Козловский.

Он также обратил внимание на лживость тезиса россиян, мол, "своих не бросаем". По его словам, их сразу бросили на передовую, судя по всему, без подготовки.

Как говорит оккупант, у российского военного руководства безразличное отношение к простым солдатам. В частности, командирами все равно, убьют ли их подопечных. В частности, командирами все равно, убьют ли их подопечных.

Ощущение такое, что действительно на нас просто нас*ать. Нет такого, что мы своих не бросаем,

– рассказал Козловский.

Он добавил, что командиры пригрозили расстрелом в спины, если они будут сдаваться. По его словам, все военные, привезенные на фронт, боялись и понимали, что их привезли погибать.

По его мнению, их привезли именно для того, чтобы они погибли и выполнили задание любой ценой.