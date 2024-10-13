Убийство в обмен на свадьбу: пленный оккупант поделился своей "печальной" историей

Российский пленный во время допроса рассказал, что получил 1,6 миллиона рублей за подписание контракта. Оккупант сообщил о "китайцах" в войске захватчика.

На Facebook-странице 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ появилось видео с допросом пленного оккупанта. Россиянин рассказал свою "жалостливую" историю попадания на фронт.

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Тяжелое детство и убийство в обмен на свадьбу

Пленный на видео оказался контрактником. Мужчина рассказал, что он жил только с бабушкой. Его маму убил сожитель, а старший брат сел в тюрьму за убийство. Отсидев 15 лет, он снова попал за решетку. Уже там родственник подписал контракт с армией, потому что ему обещали за полгода обнулить все его судимости.

Сам пленный узнал о возможности контрактной службы из рекламы в Telegram-канале. Говорит на решение пойти на войну повлияла потребность в деньгах, чтобы обустроить частный дом и сыграть свадьбу. За подписание контракта оккупант получил 1,6 миллионов рублей.

Также пленный поделился, что среди его товарищей по оружию были китайцы. Те не понимали русского языка, поэтому с ними общение обычно происходило с помощью жестов.

Также россиянин пожаловался на командование, которое заставляет захватить позицию и держать оборону. Тех, кто отступил, сразу расстреливают.

По словам оккупанта, он попал в плен, когда вместе с еще семью военными пошел искать воду. Группа наткнулась на украинских бойцов. Шестеро оккупантов погибли, а он и "китаец" сдались в плен.

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Ранее 24 Канал рассказывал историю 19-летнего Владислава Наумова, который попал на фронт после отбывания срока в тюрьме за распространение наркотиков. Он присоединился к частной военной компании "Шторм Z".