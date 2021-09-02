Российский политик признался, что в 2014 правительство предлагало ему стать "мэром" на Донбассе

Российский политик Дмитрий Демушкин заявил, что в 2014 году ему предлагали поехать на Донбасс и стать так называемым "мэром". Отправлением людей, по словам политика, занимался лично вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

Политик рассказал, что Рогозин предлагал это лично. Соответствующую информацию обнародовал журналист и представитель Украины в ТКГ Денис Казанский.

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Демушкин заявил, что Рогозин предлагал ему поехать на Донбасс

По словам Дмитрия Демушкина, отправкой российских боевиков в Украину в 2014 году занимался вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

Высокопоставленный представитель власти лично предложил Демушкину поехать на Донбасс и стать кем-то вроде Бородая – объявить себя "народным мэром" большого города и призвать своих сторонников ехать на войну с украинцами,

– говорится в сообщении.

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Кстати, журналист в который раз вспомнил, что "все больше получаем важных свидетельств российской агрессии и участия Кремля в разжигании войны".

Последние новости о боевиках на Донбассе

Пророссийского боевика с оккупированных территорий приговорили к 8 годам тюрьмы. Перед тем он успел отбыть наказание в России. Он вступил в состав незаконного вооруженного формирования на Донбассе и с оружием охранял позиции террористов.

1 сентября появилась информация, что российские оккупационные войска в дальнейшем несут небоевые потери на Донбассе. Враги самоликвидируются из-за неосторожного обращения с оружием и злоупотребления алкоголем. Только с 1 по 31 августа 18 наемников России умерли и еще 23 – получили ранения.

Кстати, Штаты выделят Украине до 60 миллионов долларов военной помощи. У Джо Байдена отметили, что эти средства нужны на фоне увеличения российской военной активности в Украине.