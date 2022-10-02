В Украине ликвидирован российский полковник Алексей Харечко
Источник:Анатолий Штефан ("Штирлиц")
В ВСУ сообщили о ликвидации на войне российского полковника Алексея Харечко. В России о смерти военного сказал только его сын, всего через месяц после гибели отца.
Российские СМИ не спешат рассказывать о своих потерях на фронте. О смерти полковника там до сих пор молчат.
Читайте также В Херсоне ликвидировали полковника ФСБ и гауляйтера Катериничева
Кто такой Алексей Харечко и что с ним произошло
По версии Егора Харечка, отец "взорвался на мине". Об этом сын полковника сообщил в одной из соцсетей через месяц после гибели Харечка-старшего.
В 2014-2017 годах полковник Алексей Харечко принимал участие в захвате Донбасса вместе с боевиками. Впоследствии его добавили в список "Миротворца" как военного преступника. Заслуженная судьба постигла захватчика в сентябре, когда ВСУ был ликвидирован.
Полковник Алексей Харечко успешно провел операцию по сворачиванию и организованному перекидыванию с целью наращивания усилий в другом направлении. По традиции прикопали по-тихому, – написал в своем телеграмм-канале Анатолий Штефан.
"200-й" полковник российской армии / фото Анатолия Штефана
Обратите внимание Более 60 тысяч уничтоженных оккупантов: потери врага по состоянию на 2 октября
ВСУ полностью зачистили Лиман от врагов: почему это важно
- В своем видеообращении 2 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что город Лиман вернули под контроль Украины. ВСУ полностью зачистили Лиман от российских захватчиков.
- Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый объясняет, что город является стратегически важным для Украины. Он открывает для нашей армии путь в Донецкую и Луганскую области.
- Украинские защитники решили "поздороваться" с Денисом Пушилиным и отправились к нему в гости. К сожалению, главарь боевиков повел себя негостепреимно и предусмотрительно скрылся.
В тему – ВСУ взяли генерала в плен: смотрите видео