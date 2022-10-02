В Украине ликвидирован российский полковник Алексей Харечко

В ВСУ сообщили о ликвидации на войне российского полковника Алексея Харечко. В России о смерти военного сказал только его сын, всего через месяц после гибели отца.

Российские СМИ не спешат рассказывать о своих потерях на фронте. О смерти полковника там до сих пор молчат.

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Кто такой Алексей Харечко и что с ним произошло

По версии Егора Харечка, отец "взорвался на мине". Об этом сын полковника сообщил в одной из соцсетей через месяц после гибели Харечка-старшего.

В 2014-2017 годах полковник Алексей Харечко принимал участие в захвате Донбасса вместе с боевиками. Впоследствии его добавили в список "Миротворца" как военного преступника. Заслуженная судьба постигла захватчика в сентябре, когда ВСУ был ликвидирован.

Полковник Алексей Харечко успешно провел операцию по сворачиванию и организованному перекидыванию с целью наращивания усилий в другом направлении. По традиции прикопали по-тихому, – написал в своем телеграмм-канале Анатолий Штефан.



"200-й" полковник российской армии / фото Анатолия Штефана

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