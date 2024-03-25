"Нет доказательств": российский посол отказался идти в МИД Польши после пролета ракеты

Утром 24 марта российская ракета нарушила воздушное пространство Польши. В МИД страны заявили, что будут требовать объяснений от страны-агрессора, однако она явно не желает обосновывать такие действия.

Напомним, что в тот же день МИД страны сразу отреагировал на нарушение воздушного пространства Польши российской ракетой. Там отметили, что будут требовать от России объяснений относительно очередного подобного инцидента.

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"Нет доказательной базы"

Во время массированной российской атаки Украины ночью 24 марта одна из ракет залетела на территорию Польши. По предварительным данным, эта ракета оккупантов находилась на территории страны примерно 39 секунд.

Заместитель главы МИД Польши Анджей Шейна заявлял, что российские ракеты уже в третий раз залетают на территорию Польши. Ведомство раскритиковало Москву за "неприемлемые действия".

Реагируя на залетание российской ракеты в воздушное пространство Польши, представитель МИД страны Павел Вронский вызвал для объяснений посла России. От этих объяснений и информации, по его словам, должны зависеть дальнейшие действия.

Однако наглость и цинизм чиновника страны-агрессора в очередной раз всплыл на поверхность. Так, кремлевские СМИ сообщают, что посол России в Польше отметил, что не собирается посещать польский МИД, куда его пригласили из-за ракеты, нарушившей воздушное пространство страны.

Варшава не предоставила доказательной базы,

– заявил Сергей Андреев.

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