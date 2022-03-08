Российский рубль стоит меньше, чем американский цент, – Байден
Российская экономика разваливается с каждым днем из-за жестких санкций Запада. Влияние санкции уже испытывают рядовые россияне из-за обвала рубля.
Рекордное падение рубля
Вечером 8 марта президент США объявил о новых санкциях против России . Америка полностью запретила импорт нефти и газа из России, сообщает 24 канал.
Стоит внимания Великобритания вслед за США отказывается от российской нефти
В своем обращении Байден указал на результаты санкции против российского врага.
Он заявил, что ограничения против России привели к тому, что один российский рубль стоит меньше одного американского цента.
Курс рубля к доллару 7 марта обвалился до рекордных отметок. Вечером доллар стоил 150 рублей. По состоянию на 8 марта, некоторые обменники в России даже не начали свою работу.
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