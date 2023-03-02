Поврежденный А-50 так и не вернулся на аэродром в Мачулищи

Российский разведывательный самолет А-50, атакованный дроном, после взлета так и не вернулся обратно на аэродром "Мачулищи". В то же время, белорусские пропагандисты утверждают, что самолет якобы сопровождал борт Александра Лукашенко.

Пропагандисты утверждали, что самолет ДРЛС А-50У начал решать задачи на боевом дежурстве. В частности, белорусское Минобороны сообщило, что "А-50 в соответствии с планом в сопровождении других самолетов совершил облет государственной границы Республики Беларусь".

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Самолет ДРЛС А-50У покинул Беларусь и отправился на ремонт

Самолет ДРЛС А-50У действительно взлетел с аэродрома Мачулищи еще в 11:35 по киевскому времени. Пропагандистские ресурсы даже показывали кадры взлета самолета.

Однако они до сих пор не показали кадров посадки А-50У, хотя обычно ДРЛС находится в воздухе в среднем по 2,5 – 3 часа за одну полетную смену.

Пресс-служба Лукашенко вообще написала, что "А-50 – успешно встретил, сопроводил и обеспечил совместно с группой истребителей безопасность борта номер 1 при посадке" и показала видео, которое было снято с истребителя сопровождения во время вылета А-50У в Россию, до того, как самолет Лукашенко вообще пересек границу с Беларусью.

Как пишет "Белорусский Гаюн", нюанс состоит в том, что борт Лукашенко приземлился в 17:19. То есть через 6 часов после взлета А-50У с Мачулищ и А-50У не мог его сопровождать, потому что в среднем ДРЛС летает до трех часов.

На самом же деле самолет ДРЛС улетел на 325-й авиационный ремонтный завод в Таганроге. Он покинул воздушное пространство Беларуси примерно через 40 минут после взлета.

Что известно о "хлопке" в Мачулищах