Российский самолет заподозрили в нарушении воздушного пространства Финляндии

В Финляндии вновь зафиксировали провокацию со стороны России. Российский самолет заподозрили в нарушении воздушного пространства страны.

Инцидент произошел 20 августа. Об этом сообщает издание Euronews.

Подробности инцидента

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что каждое подозрительное нарушение воздушного пространства воспринимается серьезно.

По его словам, профильные оборонные службы страны немедленно начали расследование.

Как сообщили в Yle со ссылкой на финских пограничников, речь идет о российском разведывательном самолете Ил-20. Его зафиксировали к югу от острова Утьо.

Провокация длилась примерно 3 минуты. Самолет залетел примерно на 8,7 километра на территорию Финляндии.

Это уже не первый подобный случай между Финляндией и Россией, которые имеют общую границу протяженностью 1340 километров.

В мае и июне в Хельсинки также фиксировали вероятный залет российских военных самолетов, поэтому в финское МИД вызвали временного поверенного в делах России.

Финляндия находится в состоянии повышенной готовности с момента вторжения Кремля в Украину в феврале 2022 года. Именно эта война заставила страну отказаться от десятилетий военного нейтралитета и официально вступить в Североатлантический альянс в апреле 2023 года.

Напомним, что страна также фиксировала на своей территории беспилотники. В конце июля ей пришлось ограничить воздушное и морское движение из-за угрозы со стороны дронов.