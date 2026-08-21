Інцидент стався 20 серпня. Про це зазначає видання Euronews.

Деталі інциденту

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що кожне підозрюване порушення повітряного простору сприймається серйозно.

За його словами, профільні оборонні служби країни негайно розпочали розслідування.

Як повідомили в Yle із посиланням на фінських прикордонників, йдеться про російський розвідувальний літак Іл-20. Його зафіксували на південь від острова Утьо.

Провокація тривала приблизно 3 хвилини. Літак залетів приблизно на 8,7 кілометра на територію Фінляндії.

Це вже не перший подібний випадок між Фінляндією та Росією, які мають спільний кордон протяжністю 1340 кілометрів.

У травні та червні Гельсінкі також фіксували ймовірний заліт російських військових літаків, через що до фінського МЗС викликали тимчасового повіреного у справах Росії.

Фінляндія перебуває у стані підвищеної готовності з моменту вторгнення Кремля в Україну в лютому 2022 року. Саме ця війна змусила країну відмовитися від десятиліть військового нейтралітету та офіційно вступити до Північноатлантичного альянсу у квітні 2023 року.

Нагадаємо, що країна також фіксувала на своїй території й безпілотники. Наприкінці липня їй довелося обмежити повітряний і морський рух через загрозу дронів.