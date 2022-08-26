россияне уже рассматривают сценарии того, что им придется капитулировать, – военный эксперт
россия за 6 месяцев войны против Украины так и не достигла никаких стратегических целей. Даже если страна-агрессор утверждает, что успехи есть.
Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Александр Мусиенко. По его мнению, некий сценарий капитуляции в россии рассматривают.
Важно Это выгодно для нас, – эксперт объяснил, почему россия перекидывает авиацию из Крыма.
Он отметил, что страна-агрессор имеет определенные тактические успехи, в частности, ей удалось оккупировать часть украинских территорий. Однако не смогла забрать всю Украину.
Им не удалось совершить переворот и свергнуть государственную власть, избранную демократическим способом. Им не удалось всколыхнуть единство Запада. Им не удалось преодолеть сопротивление украинского народа,
– подчеркнул Александр Мусиенко.
"Еще на сегодняшний день они в ситуации, когда им не хватает сил для совершения дальнейших наступательных действий. Поэтому, я думаю, что сценарий капитуляции в той или иной форме некоторые из них уже рассматривают ", — добавил военный эксперт.
Однако, по его словам, все еще есть некоторые упрямые политические преступники российского режима. Они, несмотря ни на что, продолжают настаивать на том, что способны достичь каких-либо побед и целей.
Смотрите видео: Мусиенко о русском наступлении
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