россияне уже рассматривают сценарии того, что им придется капитулировать, – военный эксперт

россия за 6 месяцев войны против Украины так и не достигла никаких стратегических целей. Даже если страна-агрессор утверждает, что успехи есть.

Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Александр Мусиенко. По его мнению, некий сценарий капитуляции в россии рассматривают.

Важно Это выгодно для нас, – эксперт объяснил, почему россия перекидывает авиацию из Крыма.

Он отметил, что страна-агрессор имеет определенные тактические успехи, в частности, ей удалось оккупировать часть украинских территорий. Однако не смогла забрать всю Украину.

Им не удалось совершить переворот и свергнуть государственную власть, избранную демократическим способом. Им не удалось всколыхнуть единство Запада. Им не удалось преодолеть сопротивление украинского народа,

– подчеркнул Александр Мусиенко.

"Еще на сегодняшний день они в ситуации, когда им не хватает сил для совершения дальнейших наступательных действий. Поэтому, я думаю, что сценарий капитуляции в той или иной форме некоторые из них уже рассматривают ", — добавил военный эксперт.

Однако, по его словам, все еще есть некоторые упрямые политические преступники российского режима. Они, несмотря ни на что, продолжают настаивать на том, что способны достичь каких-либо побед и целей.

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