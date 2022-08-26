Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олександр Мусієнко. На його думку, якийсь сценарій капітуляції в росії розглядають.
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Він зазначив, що країна-агресорка має певні тактичні успіхи, зокрема їй вдалося окупувати частину українських територій. Проте не змогла забрати цілу Україну.
Їм не вдалося здійснити переворот й повалити державну владу, обрану в демократичний спосіб. Їм не вдалося сколихнути єдність Заходу. Їм не вдалося здолати опір українського народу,
– наголосив Олександр Мусієнко.
"Ще й на сьогодні вони в ситуації, коли їм не вистачає сил для здійснення подальших наступальних дій. Тому, я думаю, що сценарій капітуляції в тій чи іншій формі деякі з них уже розглядають", – додав військовий експерт.
Проте, за його словами, все ще є деякі вперті політичні злочинці російського режиму. Вони, не зважаючи ні на що, продовжують наполягати на тому, що здатні досягти якихось перемог та цілей.
Дивіться відео: Мусієнко про російський наступ
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