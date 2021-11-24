Российский след, – в СНБО отреагировали на марш антивакцинаторов в Киеве

Центр противодействия дезинформации обнаружил российский след в организации марша антивакцинаторов в Киеве 24 ноября. Он является частью спецоперации Кремля для уменьшения уровня вакцинации в Украине.

Очередное подтверждение спецоперации

В Совете нацбезопасности и обороны отреагировали на возмутительные QR-коды участников антивакцинального марша. Специалисты советуют украинцам доверять лишь официальным источникам информации о безопасности вакцин против коронавируса.

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Подтверждением реализации специальных информационных антивакцинальных мероприятий со стороны России является проведение очередного марша противников вакцинации от COVID-19. Участники на плакатах "Стоп QR-код" разместили QR-код, который дает переход к веб-сайту российской политической партии "Единая Россия",

– говорится в сообщении.

Что известно о марше антивакцинаторов в Киеве

На очередной акции противников вакцинации против коронавируса заметили протестующих с плакатами "Я – живой человек, а не товар. Скажи QR-кодам "нет", "Стоп QR-код". На баннерах были изображены перечеркнутые QR-коды, которые после сканирования направляли на сайт путинской партии "Единая Россия".

Сами же протестующие объяснили, что, мол, взяли QR-код из интернета. Перечеркнув его, они якобы заявили, что выступают против антиукраинской политики "Единой России".

Россия проводит в Украине антивакцинальную кампанию: что известно

СНБО еще в конце октября заявил, что Россия начала в Украине антивакцинальную кампанию, которая направлена на увеличение смертности в нашей стране. Фейковую информацию о якобы вреде от прививки распространяют телеграм-каналы, которые ведут российские агенты. Те ссылаются на фейковые исследования об опасности вакцин.

К этому привлекли даже московскую церковь. Интересно, что ее позиция по вакцинации является негативной в Украине, однако одобрительной в России.