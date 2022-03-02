Российский снаряд ударил в школу в Харькове: фото из разрушенного класса

Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать Харьков. Под прицелом захватчика не военные объекты, а спальные районы, а также больницы и школы.

В среду, 2 марта, рашисты попали снарядом в школу, расположенную в самом большом жилом массиве Харькова и Украины в целом – на Салтовке.

Важно Какие объекты атаковали ночью в Харькове

Похоже, для Путина и его приспешников учебные заведения тоже являются "военными объектами, которые нужно демилитаризовать". Ранее захватчики обстреляли ряд построек Харькова, в том числе университет Каразина.

И хотя атаки россиян не утихают, город держит оборону.

Фото разрушенной оккупантами школы

Россияне ударили по школе / Фото Суспильне Харьков

Оккупанты цинично обстреляли школу в Харькове / Фото Суспильне Харьков

Вражеский снаряд нанес значительные повреждения зданию школы. Еще совсем недавно здесь учились дети, а теперь их класс превратился в руины.

Вид изнутри разрушенного класса:

Российский снаряд разгромил один из классов школы / Фото Суспильне Харьков

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!