В ГУР рассказали о российском аналоге системы Starlink

После того как Илон Маск отключил для России Starlink, страна-агрессор столкнулась с серьезными проблемами. Кремль пытается "импортозаменить" американские спутники отечественной продукцией "Рассвет".

Об этом заявил заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

Что говорят в ГУР?

Журналисты отметили, что россияне наращивают производство реактивных дронов и продолжают изготавливать обычные. Заместителя начальника ГУР спросили, как оккупанты будут применять их при проведении атак.

Скибицкий ответил, что Москва может применять БПЛА комплексно, в частности, во время комбинированных ударов. Военный отметил, что планировать атаки уже не так просто, как это было в 2023–2024 годах, из-за развития используемых технологий.

По его словам, россияне переходят на "Герань-4/5", потому что украинская ПВО успешно поражает "Герань-2" благодаря перехватчикам.

Предпринимаются активные попытки внедрения Mesh-сетей для онлайн-управления дронами. Кроме того, Москва внедряет "Рассвет" – фактически российский аналог системы Starlink. И они начали ее запускать значительно быстрее, чем это предусматривалось их планами,

– заявил Скибицкий.

Он рассказал, что Кремль в марте 2026 года уже вывел на околоземную орбиту 16 аппаратов. В планах России – создать группировку из 292 спутников в 2027 году и довести ее до 924 в 2035 году.

Скибицкий добавил, что пока у россиян есть короткое окно возможностей для нанесения атак, когда спутник пролетает над территорией нашей страны. Когда оккупанты выведут большой počet спутников, эта система сможет работать как Starlink и создать новые проблемы для Украины.

И уже идет дискуссия, как с этим бороться,

– отметил он.

Что известно о "Рассвете"?

Компания "Бюро 1440", отвечающая за разработку спутника, существенно отстает от заложенных сроков реализации проекта. Причина – в неспособности России производить необходимые компоненты в требуемом качестве и количестве. Несмотря на 16 спутников, официальная программа развертывания системы "Рассвет" предусматривала, что к концу этого года в космосе должно было быть 156 аппаратов, а в 2027 году – еще 292.

Однако "Рассвет" серьезно уступает Starlink как количественно (у Маска более 10 тысяч спутников), так и качественно. Российский аналог имеет гораздо больший вес и габариты, что делает его менее эффективным.