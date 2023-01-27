Глохнут и не доезжают, – Катков высмеял российский танк "Армата"
Российские пропагандисты угрожают миру своими "сверхточными" танками. Однако это лишь элемент пропаганды, в России их около десятка.
Об этом 24 Канала рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. Он отметил, что неизвестно даже, могут ли Т-14 "Армата" доехать до линии фронта.
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В своем телеграмм-канале российский пропагандист Владимир Соловьев похвастался тем, что Россия в течение многих лет занималась разработкой "совершенно новой машины".
Катков предполагает, что речь идет именно о танке "Армата", который к 2020 году Россия обещала выработать около 1500 единиц.
Этого они не сделали. А около десятка сделаных время от времени глохнут во время парада на Красной площади,
– добавил Катков.
Планы России не осуществились
Военный эксперт вспомнил, что Россия имела обширную программу и планировала не просто разработать новый танк Т-14, но и единственную платформу для танка, САУ и тяжелой БМП.
По словам Каткова, такие планы у агрессора были, когда тот поддерживал хорошие отношения с Европой. К тому же в танке "Армата" использовалась значительная часть французских составляющих. После 2014 года и введения санкций подобные разработки прекратились.
Именно поэтому они глохнут и катаются по полигонам исключительно в роли пропагандистских машин, все едут-едут, а в Украину никак не доедут, может, просто по дороге глохнут.
– заметил говорящий.
Катков о российских танках: смотреть видео
Пропагандистские цели
Эксперт подчеркнул, когда на первом этапе Украина получает на бригаду около ста танков Leopard 2, то будет неправильно сравнивать их с "Арматой", которых может быть всего 10 – 14 единиц.
По техническим характеристикам сравнивать Т-14 и Leopard трудно, ведь непонятно, какая у российского танка трансмиссия, двигатель и т.д. То, что в Т-14 вошло сейчас, не сходится с тем, каким этот танк россияне планировали.
Они могут взять несколько "Армат", поставить в тылу и сделать целое шоу. Заявить, что "Армата" вышла и уничтожила всех. И время от времени будут демонстрировать такие ролики,
– добавил журналист.
В соцсетях российских пропагандистов уже появляются видео об их прорывах, где те бегут, уклоняясь от пуль. Вот только, определив геолокацию, оказывается, что это было снято в 8 километрах от линии фронта.
Танки "Армата": что о них известно
- Минобороны Великобритании заявили, что Россия может отправить на фронт недоработанные танки Т-14. Это может иметь катастрофические последствия для захватчиков.
- Боевая масса одного танка составляет 46,8 тонн. Россияне утверждают, что он может разгоняться до 90 километров в час.
- Эксперты предполагают, что применить на поле боя россияне смогут всего несколько десятков таких танков. И очевидно, командиры не позволят использовать Т-14 на полную мощность из-за рисков.
- Британия также сообщила, что для Т-14 россиянам придется отлаживать отдельная логистическая цепь, потому что он больше других танков.