Российский террор вышел на новый уровень и имеет одну скрытую цель

Как мы видим, российские оккупанты возобновили практику системных террористических актов против гражданского населения пограничной и прифронтовой зоны. Хотя они никогда, ни на один день не останавливались, но, похоже, есть отличие.

Террор становится системным и прицельным

Практически всегда задача таких ударов была неизбирательной и не прицельной. Артиллерийский залп или разрядка пакета РСЗО "куда-то туда" в направлении города, по жилым кварталам или частной застройке. Сейчас явно ведется прицельный огонь.

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Вчера, 5 октября, – Гроза, Купянского района, прицельное уничтожение гражданского объекта с большим количеством гражданских внутри. 52 погибших.

В ночь на 6 октября – удар по центру Харькова. Раньше преимущественно страдала Северная Салтовка, как щит города, сейчас же – прицельный удар по центру.

Российские оккупанты выводят террор не на хаотичный, неизбирательный, а системный и прицельный уровень с целью повысить не уровень случайных жертв ударов, а гарантированно повышать количество жертв среди мирного населения.

Это может быть обусловлено осознанием неизбежного провала на фронте и попыткой через катализацию террора против мирного населения повлиять на происходящие в зоне боевых действий события.

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Заставить общество давить на власть, а пацифистским организациям, борющимся за переговоры без каких-либо предварительных условий и сокращению военной помощи Украине, предоставить факты преступлений оккупантов для манипуляций. Мол: "Посмотрите, как украинцы страдают в этой войне, которую нужно прекращать финансировать".

Ничего нового в действиях России, только еще прицельнее и кровавее, чем раньше, как и свойственно стране-террористу.

Но никто не остановит те процессы, которые проходят в зоне боевых действий. Если их остановить, то такой террор, но без сопротивления, будет в каждом городе и селе Украине. Вспомните Голодомор. Во что вылилось поражение УНР – на масштабный геноцид украинцев. Это не просто сопротивление врагу, оккупанту, битва за свободу, суверенитет и право быть самими собой. Это битва за выживание. Выживание будущих поколений!

Проиграв сегодня или опустив руки, мы приведем к тому, что завтра будут замучены миллионы. Бой продолжается.

Пограничная и прифронтовая зоны – в опасности. Берегите себя!