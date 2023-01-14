Россия цинично ударила по жилому дому в Днепре: как должен отреагировать Запад

Во время массированного ракетного удара по Украине 14 января российская ракета попала в многоэтажку в Днепре. Мир должен должным образом ответить на террористические действия России.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Александр Антонюк. По его словам, россияне нанесли удар по жилому дому в Днепре вполне сознательно.

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Антонюк подчеркнул, что так поступают исключительно террористы. Поэтому страны Запада должны продемонстрировать решительные действия по отношению к России.

Первый шаг, который сегодня должны сделать все демократические страны на уровне своих парламентов, включая США, – это признать Россию страной-террористом,

– подчеркнул политолог.

Путина нужно объявить террористом №1 в мире

Он напомнил, что мир активно реагировал на события 11 сентября 2001 года, когда произошла серия террористических атак на территории США. Антонюк подчеркнул, что в Украине сейчас разворачивается гораздо худший сценарий.

Сегодня Россия должна быть объявлена страной-террористом. И Владимир Путин должен быть признан террористом №1 в мире. Ведь россияне четко продемонстрировали, что они – террористы. А с террористами говорить нельзя. Терроризм должен быть ликвидирован,

– подчеркнул политолог.

Он добавил, что в отношении российского диктатора мир должен принять такое же решение, как когда-то в отношении бывшего лидера международной исламистской террористической организации "Аль-Каида" Осамы бен Ладена. Антонюк отметил, что остановить Путина важно уже сейчас, даже не дожидаясь Гаагского трибунала.

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Украина должна давить на Белый дом

В США неоднократно поднимали вопрос о признании России страной-спонсором терроризма. Однако Белый дом медлит с таким решением. Как отметил Антонюк, украинским властям нужно активно работать над тем, чтобы убедить Штаты все-таки сделать решительный шаг в этом направлении.

Александр Антонюк Политолог Надо сделать ролик, в котором показать удар 14 января по Днепру и провести параллели с ударом в Нью-Йорке в 2001 году. Далее мы еще можем дать видео из Мариуполя, Винницы и других городов, где произошли теракты. И просто написать: "Найдите 10 отличий".

Политолог считает, что такие действия создадут давление на Белый дом.

"Можно много дискутировать, но когда мы начнем называть вещи своими именами, тот же Белый дом будет вынужден поступаться своими интересами", – сказал Антонюк.

Как мир создает предпосылки для дальнейшей гибели украинцев

Он добавил, что Днепр регулярно страдает от российских атак.

Люди погибли при атаке на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке в 2001 году. А сегодня люди гибнут в Украине. Разве в этом есть разница?

– сказал политолог.

Он добавил, что Украина должна продолжать давление на США, создавая неудобные условия и для президента Джо Байдена, и для других участников мировой политики, которые "играют" в компромиссы.

Антонюк подчеркнул, что затягивание процесса с признанием России страной-террористом создает предпосылки для того, чтобы и дальше погибали граждане Украины.

Принципиальные вопросы, на которые мир должен дать ответ

Политолог добавил, что Россия должна быть полностью изолирована от мира, в том числе и в экономическом плане.

Должно быть 100-процентное эмбарго на все экономические отношения с Россией. Если Китай или другая страна будут продолжать сотрудничество с Россией, они должны подпадать под санкции,

– сказал Антонюк.

Он добавил, что сейчас мир должен определиться со своей позицией по принципиальным вопросам.

Готовы ли страны и дальше толеровать насилие, ища варианты долгой борьбы с терроризмом?

Или все же стоит поступиться своими экономическими интересами и решить вопрос с Россией мгновенно?

"Чем быстрее мы покончим с террористическим режимом и российской террористической империей, тем спокойнее будет в мире", – отметил Антонюк.

Объявят ли Россию страной-спонсором терроризма: коротко