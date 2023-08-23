Разведка выманила в Украину российский Ми-8: детали спецоперации

В результате слаженной работы украинской разведки на Харьковщине удалось посадить вражеский Ми-8. ГУР выманили российского пилота в Украину.

Источники 24 Канала в Главном управлении разведки подтвердили информацию о перехвате вражеского вертолета. Спецоперацию готовили в течение 6 месяцев.

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ГУР перехватило российский вертолет

Источники подтвердили, что украинской разведке удалось перехватить российский вертолет и доставить его в Украину. Вертолет Ми-8, перевозивший детали для истребителей, совершил посадку в Харьковской области. Он транспортировал запчасти между российскими авиабазами.

Украинская разведка смогла выманить пилота Ми-8 АМТШ в Украину. Вместе с пилотом в вертолете было еще 2 члена экипажа – они не знали, куда летят. В результате спецоперации двух россиян ликвидировали. Пилот и его родные находятся в Украине – его семью заранее вывезли из России.

Операцию готовили в течение 6 месяцев. Вместе с Ми-8 украинская армия получила детали к самолетам Су-27 и Су-30 СМ.

Ранее в сети начали распространять информацию о приземлении российского вертолета Ми-8 на полтавский аэродром. Российские пропагандисты уверяли, что это была "радиоигра", а экипаж потерял ориентацию по GPS.

В ГУР позднее заявили, что информация о приземлении точно появится.

Официальная информация будет. Предварительно – да, такая информация есть. Немного нужно подождать. Ведется работа – и с экипажем в том числе,

– заявил Юсов.

Теперь же окончательно известно, что россияне лишились вертолета Ми-8. Он будет служить Вооруженным Силам и помогать уничтожать оккупантов.

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