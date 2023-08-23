Феноменальная операция, – генерал в отставке о приземлении российского вертолета в Украине
Украине удалась очередная операция, ослабившая военный потенциал врага: пилот вертолета Ми-8 решил пересечь границу с Украиной и сдаться в плен нашим военным. Это стало возможным благодаря тому, что Украина выполняет все обязательства перед военными агрессора, которые решили сложить оружие.
Такой мыслью с 24 Каналом поделился генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. По его убеждению, эта спецоперация – большой успех Украины.
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Что известно об операции ГУР
Украинская разведка смогла убедить российского пилота Ми-8 покинуть службу в российской армии и сдаться Украине вместе со своим вертолетом. Перед тем его семью вывезли с территории России, а вертолет – погрузили запчастями в самолеты Су-27 и Су-30.
В Главном управлении разведки подтвердили эту информацию. По сообщению СМИ, работа над ней велась около половины года, а во время ее выполнения двух других членов экипажа на вертолете пришлось ликвидировать.
На каких условиях россияне могут передавать технику
В начале войны украинские спецслужбы запустили программу "Хочу жить" для военных страны-агрессора, не желавших погибать за имперские амбиции Путина. А уже 1 апреля 2022 года Верховная Рада приняла закон, согласно которому устанавливалось вознаграждение за добровольную передачу Украине военной техники агрессора.
По словам Романенко, этот закон применялся несколько раз, и каждый раз Украина придерживалась своих обязательств.
Игорь Романенко о приземлении российского вертолета: смотрите видео
Редким свидетельством этого мог стать перехват разговора русских военных в начале войны. Тогда один из вертолетов также внезапно улетел в сторону Украины, однако подробностей об этом инциденте Украина официально не предоставляла. Другой известный пример сдачи в плен вместе с техникой произошел в октябре 2022 года, когда 3 россиянина отдали свою БМП Вооруженным силам.
"Украинские спецслужбы провели феноменальную операцию, за что им честь и похвала. Такие операции нужно подробно освещать, ведь они приближают нашу победу", – убежден генерал в отставке.
Какие еще необычные операции проводила Украина
- Одной из самых громких операций Украины во время войны стал первый взрыв на Крымском мосту в 2022 году. Тогда ВСУ не имело дальнобойных средств поражения, поэтому мост был взорван с помощью грузовика со взрывчаткой. На то, что восстановить незаконный объект, у оккупантов ушло более 6 месяцев.
- Другой невероятной операцией украинских военных в этой войне стал воздушный коридор на полностью окруженную Азовсталь. В течение двух месяцев украинские пилоты совершали невероятно рискованные рейсы над оккупированным Запорожьем на сверхнизких высотах, чтобы помочь защитникам Мариуполя с провиантом и вооружением. Благодаря героизму украинской армейской авиации "азовцы" также сумели чудеса выносливости в невероятно тяжелых условиях.
- К сожалению, не все украинские операции проходили успешно. Да, одна из них привела к удару по аэродрому "Канатово" вблизи Кропивницкого. До этого полковник украинских ССО вел переговоры с российским пилотом, однако оккупанты использовали полученную от него информацию против Украины.
- Другим примером неудачной операции украинских спецслужб является запутанная история с попыткой арестовать 33 "вагнеровцев", которых якобы завербовали для службы в Венесуэле Планировалось, что самолет с ними будет лететь из Минска через Стамбул и будет перехвачен в Киеве. Однако операция сорвалась, а боевики были задержаны белорусскими силовиками, которые впоследствии отправили их обратно в Россию.