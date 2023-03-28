Оккупант неудачно бросил гранату: боеприпас разорвался прямо возле него

"Вторая армия мира" не устает доказывать, что интеллект – это не ее сильная сторона. В частности, один из путинских воинов бросил гранату в дерево просто в нескольких метрах от себя. Та разорвалась, в результате чего произошел мощный взрыв.

В понедельник, 27 марта, в сети начало распространяться видео, на котором оккупант хочет подорвать противотанковую гранату РКГ-3. Из ролика понятно, что кончилось это для воина крайне плачевно.

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России не хватает нормального оружия

Как известно, эти боеприпасы имеют вес около 1,07 килограмма и достаточно опасны в эксплуатации и применении. К тому же, когда такая игрушка попадает в руки к представителю одной из "мощнейших армий в мире", то надеяться, что закончится это чем-то хорошим, не следует.

Боевая подготовка по метанию противотанковой гранаты РКГ-3 у Вооруженных Сил России. Российский солдат, взорвавший гранату рядом с собой уцелел только потому, что направленная кумулятивная струя ударила в сторону,

– прокомментировал ролик журналист Бутусов.

Кроме того, он отметил, что для поражения бронетехники пехота по всему миру использует противотанковые реактивные гранатометы. Это позволяет поражать танки тяжелой кумулятивной гранатой с безопасного расстояния.

То есть, если враг использует эти противотанковые гранаты РКГ-3 – это свидетельствует, что у него нет достаточного количества противотанкового вооружения.

Захватчик неудачно бросает гранату: смотрите видео с телеграм-канала Бутусова

Потери врага: последние новости

Может показаться, что с таким "высокоразвитым и оснащенным" противником и оружия не нужно, ведь он сам не себя ликвидирует. Это частично правда, однако не стоит обесценивать подвиги наших военных, которые, кроме полных долбней, уничтожают также элиту вражеского войска.