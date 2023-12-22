Разбил ЗРК "Панцирь" о железнодорожный мост: в России военного оштрафовали на 150 тысяч долларов

В России суд оштрафовал военного, разбившего боевую машину о железнодорожный мост. С бедняги взыскали штраф в размере 14 миллионов рублей.

Отмечают, что при вынесении приговора Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд учел смягчающие обстоятельства наличие у военного малолетнего ребенка и матери с инвалидностью, а также службу в Сирии, в составе контингента ООН в Африке и участие в войне в Украине.

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Иск против мужчины подало министерство обороны страны-агрессора.

Как провинился мужчина

Инцидент произошел в ночь на 1 июля 2023 года. Командир, имя которого не называют, не составил автономный оптический пост боевой машины, проезжавшей под железнодорожным мостом на Пулковском шоссе, в результате чего военная техника получила повреждения.

Местное издание Фонтанка уточняет, что речь о зенитно-ракетном комплексе "Панцирь-С".

Против командира возбудили уголовное дело по уничтожению или повреждению военного имущества по неосторожности.

Суд оштрафовал командира на 50 тысяч рублей, а также удовлетворил гражданский иск Минобороны России, по которому с военного взыскали 13,9 миллиона рублей,

– говорится в сообщении.

Российское медиа Медуза "в базе суда нашло только одно дело по статье об уничтожении или повреждении военного имущества. Обвиняемым по нему – Виталий Матвийчук. Дело поступило в суд 9 ноября, приговор по нему был вынесен 7 декабря. Достоверно, неизвестно, речь идет ли именно об этом командире.